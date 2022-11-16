疫情｜港增6656宗確診　輸入個案佔517宗　多8名患者離世

本港今日(16日)新增6,656宗新型肺炎確診個案。在新增的517宗輸入個案當中，有285宗在機場抵港檢測時呈陽性、149宗在抵港第一至三日確診、83宗在第四至七日確診。

多9宗XBB及10宗BQ.1.1亞系個案

再多8名患者離世，第五波疫情累計10,344宗死亡個案。3男5女死者年齡介乎58至97歲，當中1人來自院舍，有1人已接種四劑新冠疫苗、3人已打三針、1人已打一針、3人沒有打針。今日有14間院舍共錄得17宗院友和1宗員工確診，累計66名院友需要檢疫；今日有18間學校共21班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案當中，再發現多9宗XBB和10宗BQ.1.1亞系個案。6男13女患者年齡介乎10至69歲，有1人已接種四劑新冠疫苗、15人已打三針、2人已打兩針、1人沒有打針。

95名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,273名確診者正入住隔離設施留醫，包括537名病人在隔離病房、185名病人在二線隔離病房、551人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有38名危殆及57名嚴重病人留院，當中10名危殆病人正接受深切治療。