疫情｜港增6014宗確診　輸入個案佔556宗　多10名患者離世

本港今日(14日)新增6,014宗新型肺炎確診個案。在新增的556宗輸入個案當中，有317宗在機場抵港檢測時呈陽性、142宗在抵港第一至三日確診、97宗在第四至七日確診。

再多10名患者離世，第五波疫情累計10,323宗死亡個案。5男5女死者年齡介乎65至99歲，當中1人來自院舍，有4人已接種三劑新冠疫苗、3人已打兩針、3人沒有打針。

今日有13間院舍共錄得22宗院友和6宗員工確診，累計81名院友需要檢疫；今日有8間學校的9個班級，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

89名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,185名確診者正入住隔離設施留醫，包括514名病人在隔離病房、176名病人在二線隔離病房、495人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有40名危殆及49名嚴重病人留院，當中10名危殆病人正接受深切治療。

醫管局又稱，過去一周有241名來自安老院舍的確診者入院，較過去兩星期的分別85人和137人顯著上升，對情況表示關注。當局會密切監察情況，與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。