疫情｜港增5599宗確診 輸入個案佔398宗 多10名患者離世

本港今日（11日）新增5,201宗本地新型肺炎確診個案，另外新增398宗輸入個案，當中包括347宗核酸檢測陽性（70宗確診、249宗無症狀感染及28宗狀況待定個案）及51宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，209宗涉及機場檢測樣本、115宗涉及第一至三日樣本，餘下74宗涉及第四至七日樣本。另外，再多10名患者離世，分別為5男5女，年齡介乎68歲至96歲，2位係自院舍，1位打了4針、5位打了3針、1位打了2針，3位無任何接種紀錄。

第5波截至目前累計10,298名新冠死者。另外，本地個案中，新增4宗XBB及2宗BQ.1.1亞系個案。

至於輸入的變種株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，發現多2宗XBB亞系個案。而BA.2.12.1及BA.4或BA.5個案，衞生署於本月2日至8日收到的本地樣本中，包括懷疑個案的有關樣本，分別佔約0.1%及89.5%。

院舍方面，新增14間院舍出現個案；涉及10間安老院舍及4間殘疾院舍，共有23名院友及1名職員染疫，故有96名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有490間學校呈報共725宗個案，涉及618名學生及107名職員；有8間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。