珍惜生命｜14歲失蹤女生香港仔校內墮樓亡

本港一名14歲失蹤女生，在香港仔黃竹坑南風道9號港大同學會書院就讀的中學高處墮下，重傷昏迷倒臥操場，保安員報警求助，救護員將女生送院搶救後終告不治。

凌晨約3時40分，14歲失蹤姓賴女童，在就讀的中學港大同學會書院由高處墮下，保安員驚聞巨響循聲查看，發現女童倒臥操場上奄奄一息，慌忙報警。據指，女童與家人居於太古城，早前與家人曾經發生爭執，至昨日早上約10時，她於上課中途突離校而去，校方遍尋無果，通知女童家人。

家人至校外驚見警車始知童墮樓 女童家人報警求助，並駕車四圍尋人，至學校附近見有警車在學校外，於是入內查問，始得悉女兒於校內墮樓，2名親人陪同女童由救護車送往律敦治醫院搶救，惜女童終告不治。警方經調查後，相信事主由學校一走廊墮下，但現場沒有檢獲遺書，正調查事主墮樓原因。案件列作「有人從高處墮下」處理，稍後會驗屍確定死因。