港隊征南韓 亞洲七欖播錯國歌 疑職員錯誤下載 港警展調查 亞洲欖總向中央政府特區政府港欖道歉

早前「香港七欖」賽事為港人帶來久違的歡樂笑面，豈料相隔一周，港隊出戰南韓，卻引軒然大波！香港欖球代表隊前晚在仁川的亞洲七人欖球賽第二站決賽奪冠，惟大會在賽前播錯國歌，特區政府昨凌晨發稿抗議和表達強烈不滿，指斥「主辦機構將一首與2019年『黑暴』浪潮和『港獨』示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放。」亞洲欖球總會就事件向香港欖總、特區政府和中央政府致歉，稱是一名初級職員播放從網上下載的歌曲。特首李家超強調國歌是嚴肅的事，會去信亞洲欖總要求進一步調查；政務司長陳國基昨主動約見南韓駐港總領事表達強烈不滿及抗議，警方亦會展開調查。

亞洲七人欖球賽第二站香港對南韓決賽前晚在南韓仁川舉行，大會在賽前播放國歌時，錯誤播放2019年反修例「黑暴」浪潮期間的歌曲《願榮光》，並實時網上直播。港隊最終以19比12勝出，頒獎禮上播放「正確」的中國國歌《義勇軍進行曲》。

亞洲欖球總會昨發表聲明，就事件向香港欖總、特區政府，以及中央政府致歉，指事件緣於當地主辦方一名初級人員的人為錯誤，播放從網上下載的歌曲；又指當晚已在頒獎禮上以韓文和英文就事件公開道歉，並即時將錯播國歌的片段下架，再重新上載播放正確國歌的版本。

特首李家超表示，亞洲欖總雖已致歉，但國歌是嚴肅的事，港府會去信亞洲欖總要求進一步調查事件和責任並作交代；亦要求香港欖總展開調查和交報告。他又指，政務司長陳國基昨主動約見南韓駐港總領事表達強烈不滿及抗議，要求徹查事件；警方亦會調查有否違反《國歌條例》或其他法例。文化體育及旅遊局長楊潤雄稱，會與港協暨奧委會及相關體育總會商討，未來若有同類事件發生時，本港運動員應如何處理。