港鐵列車油麻地站出軌甩門 疏散750名乘客 市民：不敢再企近車門

港鐵昨發生嚴重事故，早上約9時半，荃灣綫油麻地站一列往中環方向列車，懷疑「埋站」時出軌，導致車門甩脫，來往荔景至佐敦港鐵服務全日暫停；港鐵昨深夜指，有信心今日(14日)可恢復列車服務。港鐵初步檢查後發現，肇事列車曾與路軌旁的金屬結構發生碰撞，因而導致第一卡車廂的轉向架偏離路軌，並引致兩道車門移位。事故中750名乘客需疏散，2名乘客不適，1人送院治理；其中150人從經車尾緊急出口斜道往旺角站，有曾在港鐵任職的立法會議員認為此安排有重大安全隱憂，因市民走在路軌時其他綫的列車仍然行駛，「若乘客行錯方向真係有機會被撞死！」

事發於昨早約9時30分，港鐵油麻地站早上一列往中環方向的列車駛入月台時出軌，兩道車門脫落，更一度冒煙；根據網上圖片，肇事列車車頭明顯損毀，有車門鬆脫後卡在月台幕門和車身中間。有目擊者說，車頭駛進月台那刻已經沙塵四濺，發出「轟隆轟隆」的聲響，像過山車的聲音，但幸好強化玻璃門沒有爆裂，否則後果不堪設想。

港鐵公司車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，列車剛駛進月台已發現異樣，「列車車長聽到聲響，兩卡進入月台後已停下來」。他指初步調查發現列車第一卡車廂的第一個轉向架稍微偏離路軌，兩邊路軌旁有設備損毀，以及兩道列車車門移位，預料修復時間需時較長。港鐵車務總監李家潤昨晚8時再交代維修進度，指涉事列車偏離軌道的轉向架已移正，會駛往荃灣車廠維修及調查。他補充說列車曾與路軌旁一些金屬結構發生碰撞，導致轉向架偏離路軌，目前工程人員正盡快掌握需維修的地方和組件，收車後會「分秒必爭」加緊維修，希望今早可恢復服務，並再就事故致歉。港鐵其後深夜發稿，稱有信心今日可恢復列車服務，並會在頭班車前盡早公布。

鐵路運輸專業人員協會主席張年生認為，荃灣綫由太子站至油麻地站一段路軌較平坦，不多急彎，相信車輪或路軌出問題的機會較低，不排除出軌由外物引致，「月台或軌道旁邊設備掉了出來，第一個轉向架駛過時令列車跳起出軌，不排除這個可能性。」

市民：對乘車安全失信心

受事故影響，荃灣綫來往荔景至佐敦服務全日暫停，而中環站往返佐敦站列車每6分鐘一班，荔景往返荃灣站列車則每8分鐘一班；港鐵雖提供免費接駁巴士，但亦大排長龍。有市民表示「幸好是星期日，若是平時周一至五就麻煩些」，有市民則不滿稱趕著上班，恐怕要遲到；亦有市民對車門飛脫感到奇怪，並指「(港鐵)長期加價但這麼多故障，是否應該要檢討，回饋市民？」另外有乘客指對乘車安全失去信心「我不會站在那麼近車門的位置。」運輸署說已加強16條專營巴士的服務，協助疏導市民。

事故中消防、警方和職員協助疏散油麻地站600名乘客，150人經列車車尾緊急出口徒步往旺角站，其中1名女乘客感不適，治理後自行離開，另一名78歲女乘客離開時手腳擦傷，被送往廣華醫院治理。據港台報道指，有乘客是按車長廣播要求，自行打開車尾的逃生門沿路軌徒步折返回旺角站，現場環境昏暗，期間更目睹有列車在他們的斜前方駛過。