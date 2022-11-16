港鐵出軌甩門｜港鐵：金屬護欄移位與列車碰撞肇禍　乘客在路軌期間有觀塘綫列車開出 (持續更新)

【16:30更新】港鐵今日(16日)下午交代周日油麻地站列車出軌甩門事故。港鐵車務總監李家潤表示，初步調查相信是列車進入月台前，在隧道內的一個長7米、高2.4米的金屬護欄移位，與列車發生碰撞導致意外，港鐵會循維修、耗用情況、設計原意等方向，調查金屬護欄移位原因，又說當日廣播內容不足，導致乘客從車尾離開，而乘客在路軌期間有觀塘綫列車開出。他形容情況絕不理想，向受影響乘客致歉。

李家潤：有乘客在路軌見到列車

李家潤續指，事故當日車務控制中心原意是安排受影響乘客，在職員協助下經車門返回月台，惟現場廣播內容未有清晰表達安排，部分乘客就轉往車尾推開緊急逃生門斜道，離開車廂，由於車頭駕駛室設備受損，車長未有收到緊急斜道開啟的警報，導致有關情況發生數分鐘後，站員才察覺情況，向控制中心匯報。他承認乘客沿路軌到旺角站疏散期間，有觀塘綫列車曾經由旺角站往黃埔站開出，因此有受影響乘客會見到列車，他強調乘客有相關的經驗絕對不理想，向他們衷心致歉。

他表示，港鐵之後有5個重要工作，包括成立調查委員會跟進事故，期望2個月內提交報告；並會檢查30多個金屬護欄，展開大規模的軌旁結構裝置，預料半年內完成，並向機電署匯報；以及港鐵會加強控制中心和車長培訓，並會加強軌旁設備的監測和警報系統，以防同類事件發生。