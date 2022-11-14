港鐵出軌甩門｜林世雄要求港鐵周三交初步報告 兩個月內完成全面調查

運輸及物流局長林世雄下午會見傳媒時回應港鐵油麻地「甩門」事故，認為港鐵今早完成復修已把影響減至最低，表示已要求港鐵於本周三（16日）提交初步調查報告，包括初步事故原因、跟進工作及疏散方法等，而整個調查則必須在兩個月內完成；以及機電工程署已書面指示港鐵全面檢視鐵路網絡的設施和構築物，並定期檢查及維修確保可靠和安全。

港鐵油麻地站周日（13日）早上發生列車出軌事件，造成多道車門脫落。當日港鐵緊急疏散車上700多名乘客，其中逾百人須摸黑經路軌步行至旺角站，事件中兩人感到不適，其中一人送院治理。

港鐵車務總監李家潤今早在電台節目中表示，初步相信是隧道軌旁有一個金屬護欄組件移了位，與列車碰撞，導致列車偏離。港鐵會檢視有關組件的使用、維修、損耗情況和設計等，有否涉及人爲錯失，會由外來專家深入調查，確認實際成因。至於組件維修保養由港鐵自行負責抑或外判，李家潤指維修涉及多方面安排和指引，會檢視有關組件的維修程序。

張欣宇：港鐵在軌道設備保養上有很大改善空間

立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇估計，出現移位的軌道内抽風機保護罩旳維修保養有不足，導致保護罩鬆脫，或進行路軌工程後未有收緊，導致今次事故。張欣宇認爲連同去年12月銅鑼灣站有車門甩脫事件，顯示港鐵在軌道設備保養上有很大改善空間，有需要檢討維修安排。

立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰指，去年12月港鐵銅鑼灣站月台有廣告牌鬆脫撞到列車，造成車門甩脫，與今次涉事列車一樣，涉及英國製列車，同批列車已使用超過40年，認爲港鐵有必要更換機件老化的列車，確保行車安全。