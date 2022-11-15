港燈支援 全港首個「EV屋苑充電易」項目落成

港燈客戶服務總經理蔡偉民（中）聯同環境保護署助理署長（空氣質素政策）梁啟明（左）參觀詩濤花園新落成的電動車充電基礎設施。

灣仔一個私人屋苑近日在港燈支援下，完成在屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，成為全港首個成功申請政府「EV屋苑充電易資助計劃」並落實項目的私人屋苑。

位於肇輝臺的詩濤花園早前為35個車位安裝電動車充電基礎設施，工程已於本月順利完成。另一個成功申請「EV屋苑充電易資助計劃」的私人屋苑，位於中西區的麥當奴大廈，預計將於下月完成安裝電動車充電基礎設施，涉及50個車位。

港燈客戶服務總經理蔡偉民表示，港燈推出「智惜用電電動車充電方案」服務，全力配合政府的《香港電動車普及化路線圖》，協助改善路邊空氣質素及實現香港車輛零碳排放的目標。

他以詩濤花園項目為例，港燈的工程團隊會提供免費一站式服務，協助業主申請環境保護署的資助，並一直跟進工程項目，以及就供電設計及安裝電動車充電基礎設施提供建議，直至項目完成。

而自政府推出「EV 屋苑充電易資助計劃」以來，港燈已向超過 420 個位於港島區的私人屋苑（涵蓋約 5 萬個車位）發出「供電能力確認信」，以便他們向政府申請有關資助。如欲了解更多資料，可瀏覽「智惜用電電動車充電方案」專頁 www.hkelectric.com/EV ，或致電熱線 2510 2701 查詢。

至於港燈轄下的12個電動車充電站，將延長免費充電服務至 2023 年底；當中一半充電站為多制式快速充電站，為駕駛人士提供更便利的充電服務。

免費充電服務詳情可參閱港燈網站 https://www.hkelectric.com/zh/smartpower-services/ev-charging-solution/location-map。