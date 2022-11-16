花近5千元買積分 換不到演唱會靚位 消委會：或違商品說明條例

近年娛樂消閒活動盛行網上預訂，方便快捷，花費方式更五花八門，包括須先以金錢換購積分，再以積分兌換門票或商品等。消委會接獲投訴，有訂購平台宣傳可以積分換領音樂會門票，有投訴人花近5千元事先換逾12萬積分冀換「靚位」睇偶像演出，但至兌換門票時靚位被秒殺，只可退而求其次換較少積分但較後位置，但多餘換積分無法「用得其所」。消委會指，個案有機會觸犯《商品說明條例》，有待當局調查，提醒市民細閱條款和服務提供商聯絡方法。

李小姐在A訂購平台以4,800元購買12.3萬積分，希望按平台宣傳以11.88萬分換2張A或B區演唱會「靚位」門票，她在兌換前，曾向平台的社交平台帳戶查詢門票數目，惟對方沒有回覆，平台亦繼續宣傳至兌換日前，令她認為平台有足夠門票。但到換領日，系統在當日瞬即顯示門票已兌換完畢，亦發現不少消費者有同樣遭遇，要求平台交代，平台方表示可供換領的門票數量僅200套。她惟續參與第二輪門票換領活動，最終用了較少積金並只能換取較後排的C或D區門票。平台拒絕為餘下積分退款，著投訴人改為換商品、折扣券或留待下次使用。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，商戶接受付款要有意圖合理由供應貨品或服務，做不到或涉「不當地接受付款」，或促銷貨品時若隱藏或遺漏重要資訊，也可能同時觸犯誤導性遺漏。她解釋，個案中原來門票有限額，且換不到想要的門票不能退款，只可換較次等的門票等，均是對消費者重要資訊決定是否經平台買分，她強調各個案有不同細節，須待執法機關進一步調查。

另有投訴個案預訂跑步活動不斷延期，平台亦稱僅提供報名服務，主辦單位亦未主動聯絡，黃鳳嫺提到，活動很多有關於延期活動安排條文，消費者應考慮是否願意承擔相關風險，同時應保留單據以便追討，另一方面要留意提供商戶聯絡資料。亦有投訴個案經平台買到主題樂園優惠門票，但不能在平台「揀選日期」使用，黃指有關個案或涉商戶疏忽，須視乎投訴人會否採取法律行動追討，希望平台改善資訊披露，以免引起不必要誤會。