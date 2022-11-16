消委會測25款魚油補充劑 全驗出污染物 1款已停售 非過量食用仍安全

奧米加3脂肪酸(Omega-3)人人叫好，不少人更會以魚油補充劑補一補，但消委會測試25款樣本，發現全部檢出不同種類污染物，害處包括致癌、損害腎臟、神經及雄性生殖系統。其中「Nutronic」檢出致癌物超歐盟標準逾5倍；「楓之寶」高濃度強心奧米加3有兩類污染物超出歐盟上限，抗氧化劑BHT含量亦超出標準；但只要不過量食用仍安全。23款檢出2種奧米加3脂肪酸DHA及EPA含量差異也頗大，「日本阪聖」子供專用DHA實際檢出低聲稱83%、孕婦專用DHA也低73.2%。



25款魚油補充劑全部有污染物，與高溫加工過程有關。當中24款檢出氯丙二醇，由每公斤44微克至1.5萬微克，動物實驗中長期每日過量攝入可捐害腎臟、中樞神經及影響雄性生殖系統，歐盟規定上限每公斤2,500微克。「楓之寶」高濃度強心奧米加3檢出每公斤1.5萬微克、「GNC」超級魚油每公斤6,800微克、「美然康」高效DHA魚油丸每公斤2,800微克。不過以「楓之寶」為例，每日食15粒及8粒才分別超出聯合國/世衛相關組織及歐洲食物安全局有關議限量，按標籤建議服用劑量不會超出限量。 基因致癌物超標批次停售 14款魚油補充劑檢出基因致癌物環氧丙醇，由37微克至1,100微克，當中最多為「楓之寶」高濃度強心奧米加3，超出歐盟規定魚油環氧丙醇含量上限每公斤1,000微克。為免魚油氧化產生不良味道和氣味，生產商會加入不同種類抗氧化劑，「楓之寶」同款產品亦被檢出每公斤430.6毫克經丁化作用的羥基甲苯，據《食物內防腐劑規例》，魚油准許添加BHT最高含量為每公斤200毫克。 6款包括「L&F」阿拉斯加深海魚油、「日本命力」增強版強腦素、「美然康」高效DHA魚油丸、「澳至尊」兒童健腦魚油益智補腦配方、「日本阪聖」孕婦專用DHA、「Nutronic」全孕期奧米加3檢出基因致癌物多環芳香烴(PAH)，其中總量最高為「Nutronic」，達每公斤54微克，其中一種PAH苯並[a]芘達每公斤12.7微克，比歐盟相關上限多逾5倍，消委會透露食安中心已要求商戶停售有關批次產品。