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2022-11-15 10:40:00

消委會｜13款浴室暖風機乾衣時間可差一倍　電費相差近一倍

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消費者委員會測試13款浴室暖風機，涵蓋設有方便掛扣在浴室毛巾架上移動式型號。樣本的安全和性能表現結果普遍令人滿意。然而，不同樣本的暖風溫度相差16°C乾衣時間相差多於1倍，因而乾衣的電費差距亦會相若消委會提醒，消費者購買浴室暖風機時，應先考慮用途，然後選擇個人所需的節能型號。

消委會測試13款浴室暖風機，乾衣時間可差一倍，電費相差近一倍。(消委會)

消委會測試13款浴室暖風機，乾衣時間可差一倍，電費相差近一倍。(消委會)

消委會和機電工程署分別委託獨立實驗室，測試各樣本的性能和安全。測試的13款樣本，涵蓋3大類別，包括6款窗口式、3款天花式，和4款可移動式浴室暖風機，價錢介乎699元至4,350元，相差逾5倍。其中1款價格799元的型號，與價格最高的型號，總評同樣獲得4分，再次反映市場上有不少價廉物美的產品。

消委會提醒，消費者購買浴室暖風機時，應先考慮用途，然後選擇個人所需的節能型號。(消委會)

消委會提醒，消費者購買浴室暖風機時，應先考慮用途，然後選擇個人所需的節能型號。(消委會)

1款未能於8小時時限內完成乾衣

性能測試參考國標GB/T 22769進行，測試項目包括乾衣、加熱表現、氣流量、暖風溫度及寧靜程度等。8樣本均可於指定8小時時限內徹底吹乾相同數量的衣服，乾衣時間約介乎3.3小時至6.4小時，相差近1倍，當中「樂Panasonic」、「三菱電機Mitsubishi Electric」、「KDK」及「Kohler表現較佳。餘下1款樣本「金瑞典JEE於測試開始後約2時，其發熱器自動關上，隨後4小時僅以冷風吹向衣物，而乾衣程序亦於6小時後自動停止，衣物只達65%乾，故評分最低

耗電量最高與最低樣本電費相差近一倍。(消委會)

耗電量最高與最低樣本電費相差近一倍。(消委會)

電量最高與最低樣本電費相差近一倍

測試比較天花式和窗口式樣本乾衣物的耗電量以檢視乾衣能效。撇除未能於8小時時限內完成乾衣的樣本，耗電量最高的1款樣本耗電量幾乎是能效最佳樣本2倍。假設用戶每月使用浴室暖風機乾衣15次，以測試耗電量最高的「金章 Zanussi」樣本算，每月乾衣電費約為167.4元，而耗電量最低的「KDK」樣本，每月乾衣費用則為86.4元，差近一倍。

暖風溫度差距逾16 溫升時間相5

加熱測試模擬各樣本冬季時在室溫為16度的浴室內的加熱表現，包括最大暖風輸送率和溫度、溫升的幅度和加熱目標物件的速度，以及輸入功率和穩定程度等。結果發現樣本出風口的最高暖風溫度介乎39.6度至55.9度，溫度相差達16.3度。至於將目標物件加測試溫升時間則為550秒至376秒，相差逾5倍。

暖風溫度差距逾16度，溫升時間相差5倍。(資料圖片)

暖風溫度差距逾16度，溫升時間相差5倍。(資料圖片)

2款不符合安全規定 3款標籤資料未達標

安全測試參考最新版本的國際安全標準IEC 60335-1IEC 60335-2-30進行，測試項目包括結構及防水效能、功率偏差及標示說明等。2款窗口式樣本在設計安全方面未能符合接地的標準規定，其中「金瑞典JEE所用膠殼有機會老化變形，亦有機會令接地端鬆脫；「卓爾Summe的金屬外殼上接線端的十字螺絲頭有機會被螺絲批扭鬆。

另外，「Kohler」、「德國寶German Pool及「伊瑪Imarflex」3款樣本未能符合標籤及說明書相關標準。其中1款樣本的說明書遺漏關顧有需要人士避免讓小孩把玩設備的警告字句，而另外2款樣本則欠缺警告字句，提醒切勿將暖風機安裝於沐浴時伸手可及的位置，其中1款樣本更未有提供安裝位置及距離等注意事項，以及切勿於有行動不便人士的房間內使用等警告字句。

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