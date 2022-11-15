消委會｜13款浴室暖風機乾衣時間可差一倍　電費相差近一倍

消費者委員會測試的13款浴室暖風機，涵蓋設有方便掛扣在浴室毛巾架上的移動式型號。樣本的安全和性能表現結果普遍令人滿意。然而，不同樣本的暖風溫度相差可逾16°C，而乾衣時間則相差多於1倍，因而乾衣的電費差距亦會相若。消委會提醒，消費者購買浴室暖風機時，應先考慮用途，然後選擇個人所需的節能型號。

消委會和機電工程署分別委託獨立實驗室，測試各樣本的性能和安全。測試的13款樣本，涵蓋3大類別，包括6款窗口式、3款天花式，和4款可移動式浴室暖風機，價錢介乎699元至4,350元，相差逾5倍。其中1款價格799元的型號，與價格最高的型號，總評同樣獲得4分，再次反映市場上有不少價廉物美的產品。

1 款未能於 8 小時時限內完成乾衣 性能測試參考國標GB/T 22769進行，測試項目包括乾衣、加熱表現、氣流量、暖風溫度及寧靜程度等。8款樣本均可於指定8小時時限內徹底吹乾相同數量的衣服，乾衣時間約介乎3.3小時至6.4小時，相差近1倍，當中「樂聲Panasonic」、「三菱電機Mitsubishi Electric」、「KDK」及「Kohler」表現較佳。餘下1款樣本「金瑞典JEE」於測試開始後約2小時，其發熱器已自動關上，隨後的4小時僅以冷風吹向衣物，而乾衣程序亦於6小時後自動停止，衣物只達65%乾，故評分最低。

耗 電量 最高與最低樣本電費相差近一倍 測試亦比較天花式和窗口式樣本烘乾衣物的耗電量以檢視乾衣能效。撇除未能於8小時時限內完成乾衣的樣本，耗電量最高的1款樣本的耗電量幾乎是能效最佳樣本的2倍。假設用戶每月使用浴室暖風機乾衣15次，以測試中耗電量最高的「金章 Zanussi」樣本估算，每月乾衣電費約為167.4元，而耗電量最低的「KDK」樣本，每月乾衣費用則為86.4元，相差近一倍。 暖風溫度差距逾 16 度 溫升時間相 差 5 倍 加熱測試模擬各樣本冬季時在室溫為16度的浴室內的加熱表現，包括最大暖風輸送率和溫度、溫升的幅度和加熱目標物件的速度，以及輸入功率和穩定程度等。結果發現樣本出風口的最高暖風溫度介乎39.6度至55.9度，溫度相差達16.3度。至於將目標物件加熱測試溫升時間則為5分50秒至37分6秒，相差逾5倍。