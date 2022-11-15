消委會︱網上購票平台問題多　有消費者被引導購入不適用主題公園門票

網上訂票近年越趨流行，然而在疫情之下，不少活動被迫取消或延期，而且延期也可能遙遙無期。消委會就表示，收到不少消費者求助個案，當中涉及多個範疇，包括以積分換領表演門票、大型體育活動舉辦無期、於原定使用日期無法使用主題公園門票等問題。

在疫情之下，不少人在網上訂票之後，碰上活動延期或臨時取消等，然而延後日期等也因為防疫政策而未能落實。消委會表示，有個案的消費者，以購買積分兌換音樂會門票，然而門票卻不足。其中一位投訴人李小姐在某平台的宣傳，指可用積分換領音樂會門票，並指118,800分可以換領2張A或B區門票。因此李小姐花費4,800元購買123,000分。期間有消費者在兌換日前於社交媒體留言查詢門票數目，惟平台沒有回覆。李小姐雖然對平台的門票數量抱有疑問，但見平台仍繼續宣傳，所以李小姐認為平台應有充足門票。

平台拒公開換領門票數字

直至門票換領當日，李小姐在開始時間進入活動連結，但系統顯示門票兌換完畢。李小姐發現在社交媒體有不少消費者有同樣遭遇，遂要求平台作出交代。平台之後才表示可供換領的門票數目僅有約200套。李小姐不滿平台沒有在事前公布門票數目，甚至當在此期間出售的積分數目遠遠超出可提供兌換門票數目後，仍然宣傳催谷，因此向本會作出投訴。

平台之後回應消委會，指李小姐在第二輪換領中，已換領2張門票。李小姐指第二輪的門票是位置較後的門票，並不是心儀位置，而且所需積分較少，要求平台就剩餘積分退款。平台指積分增值的頁面列明積分「不可取消」，因此拒絕作出退款，並表示李小姐可將積分用於兌換商品。

活動延期半年未有回音

至於另一個案，林先生去年11月報名參與一個平台以卡通人物為主題的跑步活動，原定今年1月中旬舉行。及至去年12月底，主辦方宣布因受疫情影響，延後至4月中旬。參加者欲退款，可在10日內申請，而林先生當時選擇保留活動名額。但到3月初，公司再宣布活動再延期。林先生一直沒有收到進一步消息，因此嘗試透過社交媒體等聯絡，卻沒有收到回覆，林先生於是與平台聯絡，但同樣不得要領。在拖延逾半年後向消委會求助。

平台回覆消委會表示，平台僅為提供網絡報名服務，由於已結束報名，與涉事公司的合作已完結，而活動之統籌及策劃皆由有關公司負責，平台無法干預，建議消費者直接與有關公司跟進。而該公司則解釋，其活動安排需要向版權持有人匯報，在獲版權後方批准發布，而活動舉辦受多個因素影響，在無奈下再三延期。對參加者希望盡快領取選手包或退款等要求，公司解釋選手包一般會於活動前一至兩星期派發，但公司與版權方磋商可否先派發選手包或退款，並期望8月內可通知客戶。然而，最終仍要到10月才宣布可先領取選手包及加送的特別禮品，並保留參加名額，或於兩星期內申請退款。

錯誤提供不適用主題公園套票

第3宗個案，冼小姐透過平台購買主題公園門票，揀選使用日期為11月27日，平台之後推薦了數個方案選擇，冼小姐並選購了「買一送一」方案。在收到確認通知後，冼小姐核對方案及數量均正確無誤，而使用日期亦顯示為11月27日。冼小姐當日持票入場時，卻被主題公園職員拒諸門外，指其門票有效期雖為11月11日至12月31日，但條款列明不適用於周二、公園休園日及特定日期，當中列明11月27日並不適用。為繼續行程，冼小姐要即場另購門票。及後冼小姐向平台申請退款，但平台以條款列明門票當日不適用為由，拒絕退款。冼小姐認為訂購時已揀選使用日期，平台不應推薦不適用的方案，亦不應讓消費者完成交易。

在消委會介入下，平台回覆指冼小姐購買的方案，已列明門票可於有效期內任何一天使用，除部分日子，而當中已列明11月27日。不過之後以理解顧客的心情，基於服務顧客的立場，並與供應商爭取下，可為冼小姐安排全額退款。

平台營運及系統存改善空間

消委會提醒消費者，一站式門票訂購平台為消費者提供便利。然而，其營運及系統存在不少改善空間。如音樂會個案，平台應事先公布可供兌換門票數量，並清晰說明門票類別及換領方式。而門票限定只能以平台積分換領，吸引消費者購買平台積分並不設退款，變相附加不公平條款。而跑步活動延期個案，消費者付款後既沒有得到紀念品，活動亦舉辦無期，主辦單位雖解釋其限制，但主辦方及平台宜考慮消費者的感受及合理期望。在主題公園的個案，消費者在揀選門票使用日期，平台仍推薦不適用的方案，消委會指平台應改善其訂購系統，不要提供不合乎要求的選項。