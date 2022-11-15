消委會｜港引入環保紙棺逾十年使用率僅約4.5%　售價與木棺無異欠誘因

本港今年3月疫情嚴重，曾連續多日有過百、甚至逾200人死亡，引起棺木供不應求。惟消委會調查發現，本港引入環保棺材15年後，使用率一直偏低。在2012至2021年過去十年間，使用環保棺火化比例，僅由1.1%升至約4.5%。

售價與傳統木棺無異

消委會發現，由於環保棺需求及產量低，雖然物料以混合紙或再造紙為主，但價格卻與傳統西式棺木相差不遠，令市民欠缺使用誘因。根據消委會在2019年進行的殯儀服務收費調查，其中16間服務商所提供的環保棺收費資料，殮葬套餐價格介乎3,000元至34,000元。而普通西式棺木，例如雜木「欖箱」殮葬套餐價格，亦只介乎4,000元至約34,000元。可見環保棺的價格是否較其他棺木便宜，需視乎棺木類別、款式、服務商及服務內容而定。

事實上，殯儀服務屬於傳統行業，資訊透明度普遍不高，即使有部分殯儀服務商設有公司網頁或社交媒體帳號，大多只提供簡單的殯儀服務資訊。根據40間有公司網頁的持牌殮葬商資料顯示，亦只有13間，即約3成於網頁有提及環保棺，大多只簡單張貼環保棺的樣本相片或列有包括環保棺在內的殯儀套餐，當中鮮有提及環保棺的具體內容、價錢和優點。