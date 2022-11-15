消委會｜日本阪聖魚油DHA低聲稱83% 楓之寶兩污染物超歐盟標準

魚油補充劑被使為健康補品，期望攝取奧米加3脂肪酸DHA及EPA，但消委會測試25款魚油補充劑，發現有2款樣本檢出DHA含量較聲稱低逾70%、1款EHA檢出量低逾30%，而污染物測試中，多款檢出基因致癌物，部分超出相關標準上限。

專為嬰兒或兒童服用的「日本阪聖」檢出每百克含10.3克DHA，比其標示每百克含60.6克DHA低83%；另一款專為孕婦提供同屬「日本阪聖」的產品則檢出每百克含11.7克DHA，比聲稱含43.7克低73.2%。EPA方面，「L&F」標示每3粒含180毫克EPA，但檢測結果得123毫克，比聲稱低31.7%。

DHA及EHA對心血管系統、免疫系統和內分秘系統有益，但不能由人體自製，須從膳食攝取，有研究建議成年人每周至少食兩次含高奧米加3脂肪酸魚類2次。