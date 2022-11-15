消委會｜日本阪聖魚油DHA低聲稱83% 楓之寶兩污染物超歐盟標準

魚油補充劑被使為健康補品，期望攝取奧米加3脂肪酸DHA及EPA，但消委會測試25款魚油補充劑，發現有2款樣本檢出DHA含量較聲稱低逾70%、1款EHA檢出量低逾30%，而污染物測試中，多款檢出基因致癌物，部分超出相關標準上限。
專為嬰兒或兒童服用的「日本阪聖」檢出每百克含10.3克DHA，比其標示每百克含60.6克DHA低83%；另一款專為孕婦提供同屬「日本阪聖」的產品則檢出每百克含11.7克DHA，比聲稱含43.7克低73.2%。EPA方面，「L&F」標示每3粒含180毫克EPA，但檢測結果得123毫克，比聲稱低31.7%。
DHA及EHA對心血管系統、免疫系統和內分秘系統有益，但不能由人體自製，須從膳食攝取，有研究建議成年人每周至少食兩次含高奧米加3脂肪酸魚類2次。
Nutronic致癌物超歐盟標準
雖然有益，但消委會同時在樣本中發現「L&F」、「日本命力」、「美然康」、「澳至尊」、「日本阪聖」及「Nutronic」檢出多環芳香烴PAH，當中「美然康」及「Nutronic」檢出PAH苯並[a]芘分別每公斤1.4微克和12.7微克，同時Nutronice檢出的4種PAH總和達每公斤54微克。PAH是食物加熱、烘乾等過程中產生的污染物，高溫迩調帶脂肪食物中較常見，可能具致癌性，應避免攝入，其中苯並[a]芘歐盟規定上限為每公斤2微克，4種PAH總和則為每公斤10微克。
測試又發現九成半樣本檢出有毒的氯丙二醇(3-MCPD)。「GNC」(每公斤6,800微克)、「楓之寶」(每公斤1.5萬微克)及「美然康」(每公斤2,800微克)超出歐盟上限每公斤2,500微克。有動物實驗，長期每日過量攝入3-MCPD或損害腎臟、中樞神經及影響雄性生殖系統。另外逾半檢出基因致癌物環氧丙醇，「楓之寶」檢出每公斤1,100微克，量超出歐盟上限每公斤1,000微克。22款檢出屬令人類患癌物質的二噁英、二噁英樣多氯聯苯及非二噁英樣多氯聯苯，檢出量最高為「Nutronic」及「澳之尊」。
消委會把資料轉交食安中心跟進，食安中心表示，有1款魚油樣本的污染物苯並[a]芘檢測結果不合格，其餘樣本結果待定，而有關3-MCPD樣本，按標籤建議量服用不影響健康。廠商回應方面﹐「L&F」代理表示會與供應商跟進改良；「楓之寶」提交支持產品的健康聲稱；「日本命力」表示每年均委託獨立化驗所測試產品，確保產品符合國際及本地法規要求等。
測試中的魚油售價每瓶73.3元至788元，相差近10倍，膠囊裝每瓶含60粒至300粒，平均每粒0.24元至9.5元，相差更逾38倍；2款液體則每瓶400毫升及60毫升，平均每毫升0.23元及3.4元，相差近14倍，以標示每日最高服用量計，每日所需費用0.48元至19元，亦相差逾38倍。