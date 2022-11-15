熱門搜尋:
C觀點 亞洲七人欖球賽 正義迴廊 姜濤 澐璟 芒草 日本自由行 天氣 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2022-11-15 11:26:38

消委會｜安裝電子廁板須獲批 暖熱功能小心燙傷

分享：

（消委會圖片）

香港人對生活質素愈來愈高，電子廁所板亦愈來愈多人使用。電子廁板主要在衞浴潔具店舖、電器店舖及網店出售。消委會搜集了9牌子共32款型號的資料，以助消費者了解相關型號的座墊加熱、暖水洗淨，以及噴頭自動清潔等功能，售價由3,399元至14,800元，相差超過3倍，部分型號的售價已包括基本安裝。消費者要注意部分型號的進水過濾器或除臭過濾器需要定期更換，選購時要考慮更換過濾器的費用。

安裝須獲水務署書面許可 由合資格人士安裝

所有電子廁板都必須接駁電源及食水供應喉管才可使用，為防止污水回流而污染單位或樓宇的供水系統，因此須配備斷流水箱或同等級的斷流裝置。該斷流水箱需獨立供水予電子廁板，可以內置於電子廁板或安裝於供應電子廁板的供水管而相關工程必須根據《水務設施條例》獲得水務署的書面許可，並由持牌水喉註冊水喉技工等指定人士進行。接駁電源方面，由於洗手間通常比較潮濕，因此切勿使用拖板。如需加裝電源插座，必須由註冊電業承辦商進行，並應將電源插座安裝在距離浴盆或浴缸0.6米以外的地方，其安裝位置應避免水濺而造成損害。消費者選購時亦應確保產品的額定電壓及頻率適合本港使用，並裝有符合安全規格的插頭

30款型號設有省電模式

調查中全部32款型號都設有座墊加熱功能，並可調校溫度。當中12款型號聲稱可將座墊溫度調校至最高約40 ̊C，可調校範圍最闊的2款型號由約28 ̊C至約40 ̊C。要享受暖烘烘的座墊當然要付出代價。根據部分供應商就個別型號提供的資料粗略估算，在室溫約20 ̊C24 ̊C的環境下，將座墊溫度一直維持在大約36 ̊C39 ̊C1個月的耗電量大約為1013度電。30款型號設有省電模式，啟動相關模式期間，會暫停座墊加熱功能或降低座墊加熱溫度，以節省電力。

但消委會提醒用戶，不宜將座墊溫度調至太高坐得太久。因為剛坐下時即使感覺座墊溫度不太高，但熱力或會隨時間累積而令溫度輕微上升，用戶可能會感覺愈來愈熱。即使座墊溫度僅略高於人體體溫，但若接觸皮膚的時間太長仍可能引致不適。有24款型號聲稱當用戶坐上座墊一段時間後，溫度會自動調低，以減低因皮膚長時間接觸較高溫度而可能引致皮膚不適的機會。

日本曾有用家被暖風燙傷

29款型號設有暖風功能，讓用戶在洗淨後以暖風吹乾下身部位。根據25款型號的暖風溫度資料8款型號聲稱可將暖風溫度調校至最高約60 ̊C。雖60 ̊C仍低於推薦性國家標準所定的65 ̊C上限，但若使用時間太長，仍有機會引致皮膚不適。日本曾有消費者向當地的消費者組織反映，被電子廁板的暖風燙傷。消委會提醒消費者，不應將暖風溫度調至太高，並在洗淨後最好先用廁紙輕抹下身部位，然後才以暖風吹乾。

需定期清潔噴頭 更換過濾器

如廁後，使用洗淨功能時噴頭難免會被污水濺到。雖然全部型號都設有噴頭自動清潔功能，聲稱在每次噴水洗淨身體部位前後，均會自動以水清潔噴頭一次，惟消費者仍需按說明書指示，定期以軟布或海綿清潔噴頭，以確保其衞生。

16款型號可讓消費者拆下噴頭外殼，方便清潔噴頭內外的污垢。有30款型號可讓用戶毋須使用工具，例如螺絲批，便能將整個電子廁板從座廁拆下及重新裝上，方便更全面地清潔。全部型號都內置或附設進水過濾器，將水過濾後才經噴頭噴出。其中11型號的進水過濾器需定期更換，有關廠商建議用戶每隔4個月至1年更換1，每個進水過濾器的售價介乎75元至400元。另外，有6款型號的除臭過濾器需定期更換，相關廠商建議，當用戶察覺除臭效果變差時便應更換，而每個除臭過濾器的售價為380元，消費者選購電子廁板時應同時考慮更換過濾器的成本。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受