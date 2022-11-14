李家超禮賓府正式入伙　連同兩司長官邸「裝修費」逾800萬

行政長官李家超上任逾4個月，特首辦透露，禮賓府在今年7月及8月進行必須維修工程，至近日李家超終正式入伙。至於政務司長陳國基及律政司長林定國，二人遷入官邸時間仍然待定，主要是修葺及改善工程未完成。而李家超、陳國基及林定國三人官邸「裝修費」，合共花費逾800萬元。 禮賓府裝修費約280萬元 位於中環上亞厘畢道的禮賓府，有近167年歷史，被列為法定古迹，用作行政長官府邸。上屆特首林鄭月娥遷出後，禮賓府在7月至8月進行維修工程，改善滲水及防漏、修補及更換損壞和老化設施、屋宇設備等，預算開支約280萬元。

據了解，李家超近日已遷入禮賓府，編制上有20個家務人員職位，負責支援禮賓府作官方活動、接待訪客和官邸的日常運作。不過，特首辦早前刊登廣告聘請合約高級廚師，負責特首和家人、到訪來賓的飲食，月薪只有2.9萬元，被名廚「肥媽」指政府的出手太低，相關人工甚至連食肆二廚也請不起。