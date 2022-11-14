李家超禮賓府正式入伙　連同兩司長官邸「裝修費」逾800萬

行政長官李家超上任逾4個月，特首辦透露，禮賓府在今年7月及8月進行必須維修工程，至近日李家超終正式入伙。至於政務司長陳國基及律政司長林定國，二人遷入官邸時間仍然待定，主要是修葺及改善工程未完成。而李家超、陳國基及林定國三人官邸「裝修費」，合共花費逾800萬元。
禮賓府裝修費約280萬元
位於中環上亞厘畢道的禮賓府，有近167年歷史，被列為法定古迹，用作行政長官府邸。上屆特首林鄭月娥遷出後，禮賓府在7月至8月進行維修工程，改善滲水及防漏、修補及更換損壞和老化設施、屋宇設備等，預算開支約280萬元。
據了解，李家超近日已遷入禮賓府，編制上有20個家務人員職位，負責支援禮賓府作官方活動、接待訪客和官邸的日常運作。不過，特首辦早前刊登廣告聘請合約高級廚師，負責特首和家人、到訪來賓的飲食，月薪只有2.9萬元，被名廚「肥媽」指政府的出手太低，相關人工甚至連食肆二廚也請不起。
陳國基、林定國遷入官邸時間待定
另外，特區政府3名司長中，政務司長陳國基以及律政司長林定國，至今仍未入住官邸。政務司長辦公室指，山頂白加道15號的官邸，經多年使用出現自然耗損及損壞，經檢查後，政府相關部門將進行必須的修葺及更換工程，包括處理平台漏水問題、更換已損耗及損壞的空調系統、修葺牆壁油漆等，相關的工程開支共約130萬元。陳國基遷入官邸具體時間待定。
至於位於山頂施勳道19號的律政司長官邸，律政司發言則指，相關部門在檢查後建議為官邸正常耗損或老化的建築設施和屋宇設備，進行必須裝修工程，以及更換破舊設施，當中包括更換在1997年安裝，並已耗損的空調系統，現時預算開支約400餘萬元，工程仍在進行，司長會視乎工程進度，決定遷入官邸的時間等細節安排。
財爺陳茂波過渡新政府一直居於官邸
過渡至新政府的財政司長陳茂波，一直居於南區壽山村道45號的司長官邸，其辦公室稱因本財政年度未結算開支，未能提供日常維修開支等資料。