李家超展開泰國訪問行程 與總理巴育會面

​行政長官李家超今日(17日)展開泰國曼谷的訪問行程，抵埗後即與泰國總理巴育會面，並在曼谷機場歡迎國家主席習近平抵埗。

李家超與泰國總理巴育會面時，感謝泰國今年領導恢復舉辦亞太經合組織各級實體會議的工作；又指香港積極尋求盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），並已於今年一月正式提出加入請求。他呼籲泰國支持，並指香港可發揮貿易自由開放及國際金融中心地位，在RCEP的經濟體中作出貢獻，互惠共贏。

李家超又指，香港現已重返國際舞台，期待香港與泰國之間有更多高層官方交流，以加強雙方於貿易、投資和文化領域的聯繫。

李家超又將一幅名為《來自香港的小泰國》的畫贈送給巴育。李家超指，該畫由九龍城泰裔居民與一位本地藝術家共同創作；畫作上方的刺繡工藝，出自九龍城泰國居民之手。他形容，畫作體現香港和泰裔居民的和諧共處，展現出香港的文化活力和多樣性。

到機場迎習主席抵埗

李家超隨後在曼谷素萬那普國際機場，歡迎到泰國出席亞太經合組織領導人非正式會議並對泰國進行訪問的國家主席習近平。李家超又與中國駐泰國特命全權大使韓志強會面，並與泰國中華總商會代表交談。

李家超於晚上在商務及經濟發展局局長丘應樺陪同下，出席由會議主辦方為與會領袖所設的歡迎晚宴，並欣賞文化表演節目。李家超將於明日（18日）出席亞太經合組織領導人非正式會議及相關會議。