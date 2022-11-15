更新｜李家超：應放棄0+0論不再討論「零加幾多」　港有責確保不增加內地疫情風險

【10:30更新】新增特首李家超在行會前回應0+0說法

政府放寬入境檢疫安排至「0+3」後，社會有聲音要求進一步放寬至「0+0」。特首李家超今日(15日)在《經濟日報》的專訪中表示，會不斷優化現時的「0+3」方案，強調早前舉辦的國際金融領袖投資峰會及國際七人欖球賽等，政府都有特別豁免安排，屬針對性方案，認為應放棄「0+0」的說法。他今早出席行會前見傳媒，被問到放棄「0+0」說法，是否如盧文端所說要顧及內地觀感，李家超回應，他不會再討論香港入境措施是「零加幾多」，又說香港在聯防聯控上有責任，要在確保不會增加內地風險下，商討兩地人員往來的方案。

稱每個人對 0+0理解不一

李家超在行會前表示，每個人對「0+0」防疫政策的理解不一樣，他不會再討論香港入境措施是「零加幾多」去形容目前防疫政策。他強調政府會在管控疫情風險下，盡量減少限制措施，並會針對重要經濟活動或國際盛事，制訂方案，包括容許入境團實施「團進團出」的安排。