明須交初步調查報告 港鐵︰金屬護欄組件移位致出軌

港鐵油麻地站周日(13日)早上發生列車出軌事件，造成多道車門脫落；經搶修後，荃灣綫列車服務昨早回復正常。港鐵車務總監李家潤昨透露，初步相信是隧道軌旁有一個金屬護欄組件移位，並與列車碰撞，導致列車偏離。運輸及物流局長林世雄要求港鐵明日(16日)提交初步調查報告。

李家潤昨在港台節目中透露，初步相信事件是隧道軌旁有一個金屬護欄組件移位，與列車碰撞，導致列車偏離。港鐵會檢視有關組件的使用、維修、損耗情況和設計等，有否涉及人為錯失，會由外來專家深入調查，確認實際成因。至於組件維修保養由港鐵自行負責抑或外判，李家潤指維修涉及多方面安排和指引，會檢視有關組件的維修程序。

張欣宇：須檢討設備保養及維修

立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇估計，出現移位的軌道內抽風機保護罩的維修保養有不足，導致保護罩鬆脫，或進行路軌工程後未有收緊，導致今次事故。張欣宇認為連同去年12月銅鑼灣站有車門甩脫事件，顯示港鐵在軌道設備保養上有很大改善空間，有需要檢討維修安排。

除事件起因，大眾關注意外後疏散乘客安排，當中600人經油麻地月台疏散，有約150名乘客由車尾緊急逃生通道離開，沿隧道路軌摸黑由油麻地站步行去旺角站，路段亦有觀塘綫往黃埔列車並行。張欣宇指，根據守則，維修員工作時相關位置亦不能同時出現行駛的列車，乘客不曾接受鐵路訓練，亦不熟環境，萬一誤闖後果不堪設想。

港鐵車務營運總管及本地鐵路總管黃琨暐在港台節目被問到，乘客沿路軌撤離期間職員有否協助，他回應指乘客打開緊急斜道沿荃灣綫路軌行至旺角站，港鐵得知後已安排職員在旺角站協助乘客返回月台，其後亦派人在隧道巡查，確保無人逗留。至於車尾逃生通道是乘客要求打開，還是車長指示，港鐵指會進一步調查。

運輸及物流局長林世雄昨午會見傳媒時再回應事故，認為港鐵昨早完成復修已把影響減至最低，但已要求港鐵於明日提交初步調查報告，包括初步事故原因、跟進工作及疏散方法等，而整個調查則必須在兩個月內完成；機電工程署已書面指示港鐵全面檢視鐵路網絡的設施和構築物，並定期檢查及維修確保可靠和安全。