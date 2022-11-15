新界160金塔遭刑毀 警︰未見針對某姓氏

新界在本年4月至今發生12宗破壞山墳金塔案件，約有160個金塔遭人蓄意破壞。警方指對於這種肆意破壞的行為作出嚴厲指責，不僅對先人不敬，亦觸犯毀事毀壞。但暫時看不到針對某姓氏或地區犯案，呼籲目睹的市民報案。

警方於4月至今，在多區接報12宗破壞放有先人骸骨金塔的刑毀案件，合共160個金塔遭人蓄意破壞；當中10宗在新界北，包括打鼓嶺、元朗、屯門及大埔區，其餘2宗案發現場位於西貢及大嶼山區，最多一宗更有30個金塔遭到破壞；部分被毀的金塔安放在祖墳附近的石屋，部分安放在祖墳上。新界北總區刑事部行政及支援署理警司關駿軒(圓圖)表示，初步調查看不到有特定犯案軌跡，如針對某姓氏或地區犯案，金塔內只存放先人骸骨，並無存放其他財物，目前亦排除盜竊的可能。

他續指，就今次12宗案件，警方除加強巡邏，亦已循多個方向展開全面調查，包括犯案動機、會否涉及紛爭或衝突等。同時由於該些祖墳，鄰近行山路徑，目前秋高氣爽，不少市民會郊遊或遠足，或曾經案發現場目擊案發經過，呼籲目擊市民如有任何消息，可致電新界北總區情報組24小時熱線︰6658 8268，如目擊到罪案發生，可以致電999報警。

2016年天水圍沙江圍墳場亦有150個金塔遭破壞，警方事後拘捕兩名均為20歲的青年，二人在警誡下表示因貪玩想撞鬼，又誤以為打爛「金塔」激怒鬼魂可轉運而犯案，其中一名被告指當日只對金塔小便，並沒有毀壞它們。