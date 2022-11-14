料本年度錄千億財赤 陳茂波︰需要時動用儲備

政府大幅下調全年經濟增長預測至負3.2%，財政司長陳茂波表示，對今年經濟並不樂觀，預計本財政年度錄得逾千億元赤字，但籲市民亦不需要太悲觀。
政府年初《財政預算案》原先估算的563億元赤字，有會計師行日前預測本港22/23年度財政赤字將達1,700億元。陳茂波昨出席商台節目時亦稱，現時市道差，公司的利得稅收入，與股市、樓市有關的印花稅均減少，加上賣地收入下降，預計本財政年度錄得逾千億元赤字屬「在所難免」，但指「不需要太悲觀，因變化很快。內地來講，雖然經濟上調整結構有段時間慢下來，但總的來講整體向好。」
港擁有8,000億財政儲備
他又補充稱，香港屬較小型的開放型經濟體，容易受外圍環境影響，不過本港擁有約8,000億元的財政儲備，有需要時可動用儲備，「儲備都是積穀防饑，環境不好就要拿出來用，尤其這些時間，市民壓力都大，頂住經濟保住就業，讓大家心安些。」政府將管控好風險，撐經濟、保就業。
陳茂波指，政府短期會舉辦更多大型活動吸引人來港，增加與外地交流。他舉例說，剛舉辦的金融峰會，有頂級國際機構來港視察後覺得「安心」，期望公司會加大在香港的投資及調動更多資金來港。他表示，來年是否繼續推出逆周期經濟措施，需要視乎經濟發展情況，他即將就新一份《財政預算案》展開諮詢，屆時會再聽取意見。