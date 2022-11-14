料本年度錄千億財赤 陳茂波︰需要時動用儲備

政府大幅下調全年經濟增長預測至負3.2%，財政司長陳茂波表示，對今年經濟並不樂觀，預計本財政年度錄得逾千億元赤字，但籲市民亦不需要太悲觀。

政府年初《財政預算案》原先估算的563億元赤字，有會計師行日前預測本港22/23年度財政赤字將達1,700億元。陳茂波昨出席商台節目時亦稱，現時市道差，公司的利得稅收入，與股市、樓市有關的印花稅均減少，加上賣地收入下降，預計本財政年度錄得逾千億元赤字屬「在所難免」，但指「不需要太悲觀，因變化很快。內地來講，雖然經濟上調整結構有段時間慢下來，但總的來講整體向好。」