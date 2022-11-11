政府下調全年GDP增長預測至負3.2%

政府今日(11日)表示，考慮到本港實質本地生產總值(GDP)在今年首三季收縮幅度擴大至4.5%，以及短期前景欠佳，決定將實質本地生產總值增長預測，由8月覆檢時公布的負0.5%至正0.5%，向下修訂至負3.2%。政府稱，繼續密切留意情況，又說今次修訂是市場估計的負1.1%至負3.7%範圍內。

政府：修訂屬市場估計範圍

政府解釋，本港經濟在第三季按年收縮幅度擴大，外圍環境惡化，加上跨境陸路貨運往來持續受阻，對本港出口造成沉重打擊，央行加息令金融狀況收緊，嚴重影響內需，雖然疫情大致穩定、勞工市場情況改善及發放新一輪消費券，但實質本地生產總值繼上一季按年收縮1.3%後，在第三季下跌4.5%，經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌2.6%。首三季合計，實質本地生產總值按年下跌3.3%。

政府續指，隨着全球多個股票市場下滑，本地股票市場在第三季顯著調整，恒指由6月底急跌21.2%至9月底的17,223點，展望未來，外圍環境顯著惡化將繼續為香港的出口表現帶來巨大壓力，通脹、地緣政治局勢緊張以及疫情發展都為經濟增添下行風險，考慮到今年首三季的實際數字，以及短期前景欠佳，決定下調全年GDP增長預測至負3.2%。