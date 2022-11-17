政府下周一放寬海外及台灣入境檢測要求 取消第四日及第六日核酸檢測。(陳奕釗攝)

本港疫情持續，醫務衞生局宣布由下周一起（21日）將放寬抵港人士檢測要求，將撤銷抵港後第4日及第6日的核酸檢測要求，抵港人士只需在抵港時及抵港後第2日做核酸檢測，並每日快測至第7日。 被問到是否有空間再放鬆由海外地區及台灣抵港人士的相關措施，李夏茵稱要視乎疫情發展，又指目前疫情反覆，當局要謹慎處理，希望做到疫情「軟着陸」。 過去一星期住院確診病人逾2,300人，每日有290多宗新增確診病人入院，當中有16%住院人士來自安老院，過去一星期確診嚴重及危殆病人逾90人。只有6成病人入院原因與新冠病毒有關，其餘3成雖然確診但因為其他醫療問題入院例如自身長期病患、心臟病、中風、骨折等。死亡個案方面，有6成死者死於新冠感染，其餘4成是因其他病而導致。

政府將推出「過渡疫苗通行證」 另外，當局將推出「過渡疫苗通行證」，將有兩類人士受惠，包括持有疫苗醫學豁免證明書、未曾接種疫苗並打算開始接種的人士；另外，已接種第1或第2針，未夠期接種第3針，並曾持有疫苗醫學豁免證明書的人士。李夏茵又說，當局已成功採購復星醫藥「復必泰」二價疫苗，最快本月底到港，料12月內可開始供有意打第4劑的市民接種。 從海外地區或台灣來港的抵港人士（抵港當天滿三歲或以上）經調整的檢測安排詳情如下： 登機前24小時：快速抗原測試

第零天（即抵港當天）：機場抵港「檢測放行」核酸檢測

第二天：到社區檢測中心／檢測站、臨時流動採樣站或自費到獲政府認可的本地醫療檢測機構以專業拭子採樣進行核酸檢測；及

第一天至第七天：每天進行快速抗原測試，取得陰性結果後方可外出。 李夏茵指，如持有醫學豁免證明書的人士準備開始接種疫苗，由11月22日起，他們可攜同豁免證明書，前往指定地點接種第一或第二劑疫苗，其後會獲發「過渡疫苗通行證」；而在11月22日前已接種第一或第二劑疫苗，但未到期接種下一劑的醫學豁免證明書持有人，可由當日起攜同醫學豁免證明書及接種紀錄，申領「過渡疫苗通行證」。 至於當局會否強制市民接種第4劑疫苗，李夏茵指未有打算，但建議50歲或以上人士，或會做高風險活動、打算外遊的人士都打接種第4針。她又表示，現時疫情仍在上升，政府仍要多留日後疫情發展情況，所以放寬社交距離措施要謹慎，再次呼籲市民打疫苗，特別是一老一幼，她說，打針可減社會復常走回頭路的機會。她促市民盡快打新冠疫苗和流感疫苗。