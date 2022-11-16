播錯國歌｜亞洲欖總承認無提供中國國歌　以為韓國欖總已有存檔

亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放，引起軒然大波，特區政府連日表示抗議和強烈不滿。亞洲欖球總會署理行政總裁Benjamin van Rooyen確認，今次沒有向韓國欖總提供中國國歌檔案。他稱香港警方並未接觸他們，只接觸了香港欖總，又指事件與香港欖總的任何球員或教練等都無關。

稱實習生不認識世界政治

Benjamin van Rooyen在網上記者會中解釋，今次沒向韓國欖總提供中國國歌檔案的原因，是韓國欖球總會7月時曾在一場比賽後播放過正確的中國國歌，故亞洲欖總以為韓國欖總已有相關歌曲的存檔。Benjamin van Rooyen指據他了解，韓國欖總方面由一位女實習生上網搜尋中國國歌，所以出了今次事故。他強調事件並沒有惡意，只是單純的人為錯誤，又指該名實習生不認識世界政治問題，不認為是別有用心，並認為該女實習生只是為了做好事情，盡力完成工作。但他認為韓國欖總有不妥當之處，因不可能由職員自行從網上下載一個版本的國歌，然後將其播放。