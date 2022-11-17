搶先亮燈！ 商場望世界盃聖誕旺消費

又到聖誕！各區商場陸續換上聖誕裝，而適逢為期近一個月的世界盃將於周日深夜開波，商場都希望藉世盃及節日氣氛帶旺消費。每年聖誕打卡熱點之一的海港城，今年大型裝飾以「我們的快樂聖誕UniChristmas」為主題，4隻不同造型的獨角獸從10米高的聖誕樹進入「旋轉獨角獸樂園」，在6組不同設計的「獨角獸Merry-Go-Round」和20棵幻彩聖誕樹之間遊走，昨傍晚搶先舉行亮燈儀式。最大型的「Merry-Go-Round」設於海運大廈正門大樓梯，由5棵吊在空中的聖誕樹組成，整個天花布滿數百棵「閃閃星燈」。現場亦設「慈善攝影區」和「UniChristmas慈善聖誕限定店」，讓市民拍照，以及購買獨角獸主題的精品和鮮果乳酪雪糕，收益將撥捐香港血癌基金。