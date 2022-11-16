恒隆 X 女青「智愛無垠」認知友善計劃 社區共融日2022 推動跨代共融社區 呼籲關注認知障礙及腦健康

根據政府統計署最新公布的數字顯示，香港現有約152萬65歲或以上人口，佔整體約20.9%；預測到2037年，65歲以上人口會增加至258萬人，將佔本地總人口約30%。隨著香港已進入老齡化社會，長者患有認知障礙症的風險亦備受關注。 一直致力透過各項社區投資項目，促進社會多元共融的恒隆地產，第二度與香港基督教女青年會，於淘大商場合辦《恒隆X女青「智愛無垠」認知友善計劃 ─ 社區共融日》。在上周末的活動中，「認知友善藝術廊」展示了200件由110名認知障礙症患者及照顧者、與80名恒隆一心義工及女青青少年義工共同創作的藝術品。場內亦設有免費健腦諮詢及認知檢測站，為公眾進行認知測試，鼓勵市民及早進行評估以減低患認知障礙症的風險。兩日活動共吸引逾7,600名社區人士及認知障礙症患者和照顧者到場參與。

鼓勵及早進行認知檢測 支援患者及照顧者 活動請來社會福利署觀塘區福利專員顧國麗女士、恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅女士、及香港基督教女青年會服務總監（長者服務）周華達先生，為「認知友善藝術廊」揭幕。劉靜雅女士指出，有見認知障礙症個案有上升及年輕化的趨勢，恒隆盼藉「智愛無垠」認知友善計劃為認知障礙症患者以至社會帶來正面影響。恒隆深信計劃有助鼓勵大眾及早進行認知檢測，並為認知障礙症患者和照顧者提供支援，促進跨代聯繫，建立更包容、關愛和認知友善的社區。而恒隆自2021年起，已為前線員工提供認知友善培訓課程，目標於2023年上半年讓100%前線員工成為社會福利署認可的「認知友善好友」。 顧國麗女士則指要實現認知無障礙的願景，需要靠政府、社福機構、和商界三方協力合作，並感謝恒隆地產在推動認知友善方面不遺餘力，推行了為期三年的「智愛無垠」認知友善計劃，更高興知道恒隆大部分前線員工已成為「認知友善好友」。她希望社會各界持續合作，以同理心理解、連繫、關顧、支持長者及其照顧者以及社會上需要幫助的大眾，透過社區各方協作，做到全城認知無障礙。