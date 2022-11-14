快圖美及醫思健康違私隱條例　被要求糾正

【18:55更新】新增醫思健康回應

私隱專員公署今(14日)發表兩份調查報告，其中一個個案涉及大型相片沖印公司快圖美數據庫，被勒索軟件攻擊。事發在去年10月26日，超過54萬會員，以及在前年11月16日至去年10月26日期間，於網上訂購服務近7.4萬名客戶受影響。

報告指，快圖美在多方面存在嚴重不足，包括錯誤評估保安漏洞的風險、資訊系統管理有欠妥善、以及拖延啟用多重認證功能，導致公司的數據庫遭勒索軟件攻擊。

共用旗下品牌客戶資料

另外一個個案則涉及醫療集團醫思健康，透過統一系統互用使用旗下28個品牌客戶的個人資料。公署早前收到兩宗投訴，涉及醫思健康旗下的4個品牌，其中一名投訴人曾帶同女兒向有關集團旗下公司的醫生求診，其後該名醫生加入另一品牌後，發現包括投訴人女兒在內的客戶個人資料，被轉移到新公司。另一名投訴人就發現，該集團的體檢公司，查閱了投訴人於同一集團下另一公司接受治療時的資料。

私隱專員鍾麗玲表示，醫思健康在收購其他品牌後，不但無徵求兩位當事人同意在該集團內不同品牌使用、披露及轉移他們的個人資料，亦沒有以任何方式通知當事人，做法令人失望。而兩間公司同樣因違反私隱條例，分別被公署發出執行通知，要求糾正及防止同類行為再發生。

醫思健康：無將旗下所有品牌客戶資訊開放予所有前線員工

醫思健康澄清，集團並沒有將旗下所有品牌客戶資訊，開放予所有品牌之前線員工，強調是根據有關員工職能及考慮服務顧客之工作需要，例如有關服務記錄查詢，預約更改及投訴處理等，以設定有限度之資料讀取權限。醫思健康又指，即使集團多個品牌在運用同一數碼科技平台，除非徵得客戶同意，集團絕不容許各品牌之間查閱，轉移及使用相關客戶病歷，診斷記錄及醫療報告。就報告所述之個別個案，經集團內部調查，沒有涉及第三方洩漏等數據安全問題，集團仍待署方提供進一步資料，以審視有關個案並完善相關員工執行守則及系統設計。