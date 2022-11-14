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2022-11-14 18:22:06

強制檢測｜55住宅上榜　涉銀禧花園、大元邨、香港仔中心 (附名單)

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銀禧花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

銀禧花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府今日(11月14日)發出強制檢測公告，把55個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月15日或11月16日接受檢測。

曾於11月8日至11月14日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 東涌裕泰苑裕玥閣
  • 上水彩蒲苑彩瑩閣
  • 屯門建生邨樂生樓
  • 筲箕灣東熹苑耀熹閣
  • 大埔怡雅苑怡達閣
  • 大圍隆亨邨學心樓高座
  • 大埔大元邨泰欣樓A座
  • 東涌裕東苑啟東閣
  • 將軍澳富寧花園3座
  • 牛池灣彩雲一邨飛鳳樓
  • 屯門豐景園4座
  • 馬鞍山雅濤居2座
  • 天水圍天富苑元富閣
  • 葵涌葵馥苑樂葵閣
  • 將軍澳將軍澳廣場6座
  • 將軍澳新寶城3座
  • 筲箕灣筲箕灣東大街51號東灣閣
  • 屯門恒順園3座
  • 沙田富豪花園碧華閣
  • 屯門美樂花園10座
  • 葵涌賢麗苑賢光閣
  • 青衣翠怡花園1座
  • 沙田銀禧花園4座
  • 柴灣富欣花園2座
  • 葵涌怡峰苑悅峰閣
  • 粉嶺粉嶺名都怡景閣
  • 沙田偉華中心2座
  • 大埔寶湖花園C座
  • 筲箕灣東威大廈1座
  • 薄扶林置富花園富暉苑
  • 香港仔福群大樓A座
  • 九龍城啟朗苑啟逸閣
  • 鰂魚涌太古城雅蓮閣
  • 馬鞍山錦泰苑錦天閣
  • 香港仔景惠花園1座
  • 旺角帝峯．皇殿2座
  • 北角北角臺1號北角台
  • 沙田河畔花園B座
  • 上水上水中心3座
  • 香港仔香港仔中心港興閣
  • 石塘咀美新樓A座
  • 粉嶺碧湖花園1座
  • 馬灣珀麗灣20座
  • 將軍澳嘉悅2座
  • 鰂魚涌太古城智星閣
  • 青衣青怡花園7座
  • 馬鞍山新港城A座
  • 荃灣荃灣中心貴陽樓
  • 牛頭角淘大花園L座
  • 牛頭角安基苑基康閣
  • 荃灣荃景花園12座
  • 新蒲崗采頤花園12座
  • 葵涌祖堯邨啟真樓
  • 鴨脷洲利東邨東逸樓
  • 葵涌石籬一邨石興樓

當局表示，2022年8月14日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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