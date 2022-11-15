強制檢測｜53地點上榜　涉榮昌邨、建康花園、御金・國峯 (附名單)

政府今日(11月15日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處53個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月16日或11月17日接受檢測。

曾於11月9日至11月15日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

九龍城德朗邨德瑤樓

將軍澳寶林邨寶寧樓

觀塘安泰邨明泰樓

葵涌麗瑤邨樂瑤樓

深水埗榮昌邨榮傑樓

鴨脷洲海怡半島怡美閣

柴灣富怡花園2座

荔枝角美孚新邨2期吉利徑5-7號

荃灣海濱花園海姸閣

將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭

東涌藍天海岸1座

大埔大埔廣場宜德閣

新蒲崗采頤花園10座

東涌逸東一邨至逸樓

葵涌葵康苑葵明閣

鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓C2座

東涌裕東苑新東閣

荃灣環宇海灣8座

沙田濱景花園5座

沙田穗禾苑豐裕閣

大埔大埔廣場宜盛閣

青衣海欣花園6座

油塘高俊苑俊匯閣

北角丹拿花園4座

荃灣荃景花園6座

牛頭角樂雅苑雅逸閣

荃灣綠楊新邨H座

茶果嶺麗港城34座

荃灣荃灣廣場2座

油麻地御金‧國峯1座

黃大仙怡庭居2座

旺角塘尾道27-41號百勝大廈

深水埗樂年花園2座

半山區干德道20號君德閣

北角英皇道68號建康花園

沙田愉景花園B座

屯門恒豐園2座

西灣河耀興道88號星灣峰

大埔太和中心2座

銅鑼灣駱克大廈A座

沙田好運中心竹林閣

柴灣杏花邨23座

元朗朗屏8號5座

土瓜灣欣榮花園5座

沙田沙田中心廣寧大廈

元朗新元朗中心3座

屯門兆康苑兆傑閣

元朗雍翠豪園2座

馬鞍山曉峯灣畔3座

東涌裕泰苑裕瑛閣

鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓

大埔大埔中心14座

馬鞍山天宇海1A、1B、2A、2B、3A及3B座

當局表示，2022年8月15日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。