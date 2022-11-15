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2022-11-15 19:34:03

強制檢測｜53地點上榜　涉榮昌邨、建康花園、御金・國峯 (附名單)

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御金・國峯有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

御金・國峯有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(11月15日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處53個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月16日或11月17日接受檢測。

曾於11月9日至11月15日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 九龍城德朗邨德瑤樓
  • 將軍澳寶林邨寶寧樓
  • 觀塘安泰邨明泰樓
  • 葵涌麗瑤邨樂瑤樓
  • 深水埗榮昌邨榮傑樓
  • 鴨脷洲海怡半島怡美閣
  • 柴灣富怡花園2座
  • 荔枝角美孚新邨2期吉利徑5-7號
  • 荃灣海濱花園海姸閣
  • 將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭
  • 東涌藍天海岸1座
  • 大埔大埔廣場宜德閣
  • 新蒲崗采頤花園10座
  • 東涌逸東一邨至逸樓
  • 葵涌葵康苑葵明閣
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓C2座
  • 東涌裕東苑新東閣
  • 荃灣環宇海灣8座
  • 沙田濱景花園5座
  • 沙田穗禾苑豐裕閣
  • 大埔大埔廣場宜盛閣
  • 青衣海欣花園6座
  • 油塘高俊苑俊匯閣
  • 北角丹拿花園4座
  • 荃灣荃景花園6座
  • 牛頭角樂雅苑雅逸閣
  • 荃灣綠楊新邨H座
  • 茶果嶺麗港城34座
  • 荃灣荃灣廣場2座
  • 油麻地御金‧國峯1座
  • 黃大仙怡庭居2座
  • 旺角塘尾道27-41號百勝大廈
  • 深水埗樂年花園2座
  • 半山區干德道20號君德閣
  • 北角英皇道68號建康花園
  • 沙田愉景花園B座
  • 屯門恒豐園2座
  • 西灣河耀興道88號星灣峰
  • 大埔太和中心2座
  • 銅鑼灣駱克大廈A座
  • 沙田好運中心竹林閣
  • 柴灣杏花邨23座
  • 元朗朗屏8號5座
  • 土瓜灣欣榮花園5座
  • 沙田沙田中心廣寧大廈
  • 元朗新元朗中心3座
  • 屯門兆康苑兆傑閣
  • 元朗雍翠豪園2座
  • 馬鞍山曉峯灣畔3座
  • 東涌裕泰苑裕瑛閣
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓
  • 大埔大埔中心14座
  • 馬鞍山天宇海1A、1B、2A、2B、3A及3B座

當局表示，2022年8月15日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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