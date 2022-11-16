強制檢測｜44住宅上榜　涉葵翠邨、慧安園、御半山 (附名單)

政府今日(11月16日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處44個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月17日或11月18日接受檢測。

曾於11月10日至11月16日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

粉嶺祥華邨祥智樓

上水清河邨清潤樓

觀塘安泰邨恒泰樓

何文田常樂街3號冠熹苑

葵涌葵翠邨碧翠樓

將軍澳慧安園2座

牛頭角牛頭角下邨貴亮樓

將軍澳南豐廣場3座

將軍澳東港城2座

鴨脷洲海怡半島怡雅閣

天水圍嘉湖山莊樂湖居6座

牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座

粉嶺花都廣場10座

柴灣富景花園8座

馬鞍山錦英苑錦義閣

荃灣海濱花園海雅閣

荔枝角清麗苑麗康閣

柴灣宏德居德祿樓

荃灣荃威花園L座

土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑

天水圍嘉湖山莊景湖居2座

馬鞍山聽濤雅苑8座

油塘油美苑淑美閣

油塘油美苑澤美閣

元朗水邊圍邨盈水樓

柴灣富景花園9座

紅磡黃埔花園綠榕苑2座

柴灣杏花邨27座

香港仔香港仔中心美光閣

鰂魚涌英皇道995號寶利大廈

深水埗麗閣邨麗萱樓

堅尼地城堅彌地城海旁38號堅城中心

茶果嶺麗港城25座

青衣海欣花園3座

九龍城東匯邨匯心樓

大埔大埔廣場宜富閣

沙田溱岸8號2座

新蒲崗衍慶街34-58號衍慶大廈

青衣盈翠半島8座

荃灣海濱花園海珊閣

屯門御半山2A及2B座

東涌滿東邨滿康樓

大埔大埔中心4座及5座

鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓高座及低座

當局表示，2022年8月16日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。