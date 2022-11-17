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2022-11-17 19:11:13

強制檢測｜43地點上榜　涉翠寧花園、龍豐花園、藍天海岸 (附名單)

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翠寧花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

翠寧花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府今日(11月17日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處43個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月18日或11月19日接受檢測。

曾於11月11日至11月17日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 天水圍天華邨華祐樓
  • 馬鞍山恆安邨恆星樓
  • 香港仔石排灣邨碧蔚樓
  • 土瓜灣馬頭圍邨水仙樓
  • 鴨脷洲海怡半島美家閣
  • 大埔太和邨亨和樓
  • 大埔怡雅苑怡厚閣
  • 葵涌葵馥苑安葵閣
  • 東涌藍天海岸5座
  • 將軍澳將軍澳中心1座
  • 屯門友愛邨愛智樓1座
  • 沙田碧濤花園富臨閣
  • 深水埗愛海頌3座
  • 將軍澳新都城1期6座
  • 長沙灣昇悅居1座
  • 紅磡海濱南岸6座
  • 將軍澳安寧花園4座
  • 鑽石山斧山道183號帝峯豪苑
  • 上水龍豐花園A座
  • 新蒲崗采頤花園6座
  • 屯門悅湖山莊7座
  • 荃灣麗城花園1期1座
  • 青衣綠悠雅苑1座
  • 屯門翠寧花園4座
  • 柴灣富欣花園8座
  • 筲箕灣愛蝶灣2座
  • 屯門香港黃金海岸2座
  • 何文田俊民苑文瑞閣
  • 牛頭角宏光樓A座
  • 屯門叠茵庭3座
  • 荃灣海之戀8座
  • 薄扶林學士臺1座
  • 牛頭角得寶花園C座
  • 荃灣海灣花園1座
  • 茶果嶺麗港城27座
  • 將軍澳新都城2期10座
  • 牛池灣曉暉花園2座
  • 天水圍天富苑偉富閣
  • 沙田水泉澳邨月泉樓
  • 九龍灣麗晶花園7及8座
  • 柴灣佳翠苑顯翠閣
  • 筲箕灣愛東邨愛平樓
  • 葵涌華荔邨賞荔樓

當局表示，2022年8月17日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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