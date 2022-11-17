強制檢測｜43地點上榜　涉翠寧花園、龍豐花園、藍天海岸 (附名單)

政府今日(11月17日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處43個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月18日或11月19日接受檢測。
曾於11月11日至11月17日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 天水圍天華邨華祐樓
- 馬鞍山恆安邨恆星樓
- 香港仔石排灣邨碧蔚樓
- 土瓜灣馬頭圍邨水仙樓
- 鴨脷洲海怡半島美家閣
- 大埔太和邨亨和樓
- 大埔怡雅苑怡厚閣
- 葵涌葵馥苑安葵閣
- 東涌藍天海岸5座
- 將軍澳將軍澳中心1座
- 屯門友愛邨愛智樓1座
- 沙田碧濤花園富臨閣
- 深水埗愛海頌3座
- 將軍澳新都城1期6座
- 長沙灣昇悅居1座
- 紅磡海濱南岸6座
- 將軍澳安寧花園4座
- 鑽石山斧山道183號帝峯豪苑
- 上水龍豐花園A座
- 新蒲崗采頤花園6座
- 屯門悅湖山莊7座
- 荃灣麗城花園1期1座
- 青衣綠悠雅苑1座
- 屯門翠寧花園4座
- 柴灣富欣花園8座
- 筲箕灣愛蝶灣2座
- 屯門香港黃金海岸2座
- 何文田俊民苑文瑞閣
- 牛頭角宏光樓A座
- 屯門叠茵庭3座
- 荃灣海之戀8座
- 薄扶林學士臺1座
- 牛頭角得寶花園C座
- 荃灣海灣花園1座
- 茶果嶺麗港城27座
- 將軍澳新都城2期10座
- 牛池灣曉暉花園2座
- 天水圍天富苑偉富閣
- 沙田水泉澳邨月泉樓
- 九龍灣麗晶花園7及8座
- 柴灣佳翠苑顯翠閣
- 筲箕灣愛東邨愛平樓
- 葵涌華荔邨賞荔樓
當局表示，2022年8月17日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。