強制檢測｜43地點上榜　涉翠寧花園、龍豐花園、藍天海岸 (附名單)

政府今日(11月17日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處43個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月18日或11月19日接受檢測。

曾於11月11日至11月17日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

天水圍天華邨華祐樓

馬鞍山恆安邨恆星樓

香港仔石排灣邨碧蔚樓

土瓜灣馬頭圍邨水仙樓

鴨脷洲海怡半島美家閣

大埔太和邨亨和樓

大埔怡雅苑怡厚閣

葵涌葵馥苑安葵閣

東涌藍天海岸5座

將軍澳將軍澳中心1座

屯門友愛邨愛智樓1座

沙田碧濤花園富臨閣

深水埗愛海頌3座

將軍澳新都城1期6座

長沙灣昇悅居1座

紅磡海濱南岸6座

將軍澳安寧花園4座

鑽石山斧山道183號帝峯豪苑

上水龍豐花園A座

新蒲崗采頤花園6座

屯門悅湖山莊7座

荃灣麗城花園1期1座

青衣綠悠雅苑1座

屯門翠寧花園4座

柴灣富欣花園8座

筲箕灣愛蝶灣2座

屯門香港黃金海岸2座

何文田俊民苑文瑞閣

牛頭角宏光樓A座

屯門叠茵庭3座

荃灣海之戀8座

薄扶林學士臺1座

牛頭角得寶花園C座

荃灣海灣花園1座

茶果嶺麗港城27座

將軍澳新都城2期10座

牛池灣曉暉花園2座

天水圍天富苑偉富閣

沙田水泉澳邨月泉樓

九龍灣麗晶花園7及8座

柴灣佳翠苑顯翠閣

筲箕灣愛東邨愛平樓

葵涌華荔邨賞荔樓

當局表示，2022年8月17日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。