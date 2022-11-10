強制檢測｜43住宅上榜　涉藍澄灣、海濱南岸、城市花園 (附名單)

政府今日(11月10日)發出強制檢測公告，把43個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月11日或11月12日接受檢測。
曾於11月4日至11月10日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 將軍澳怡心園4座
- 深水埗富昌邨富誠樓
- 牛池灣坪石邨藍石樓
- 大埔廣福邨廣崇樓
- 深井海韻花園1座
- 黃大仙天馬苑駿康閣
- 屯門山景邨景樂樓
- 紅磡海濱南岸1座
- 大埔天鑽7座
- 黃大仙黃大仙下二邨龍和樓
- 鰂魚涌太古城龍山閣
- 粉嶺帝庭軒1座
- 九龍城啟德1號(II)大廈3座
- 筲箕灣東旭苑東景閣
- 將軍澳安寧花園6座
- 沙田水泉澳邨茂泉樓
- 東涌富東邨東馬樓
- 藍田德田邨德義樓
- 屯門龍門居15座
- 將軍澳峻瀅II第3座
- 新蒲崗采頤花園5座
- 觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座
- 上水御皇庭2座
- 青衣藍澄灣3座
- 大角咀港灣豪庭5座
- 將軍澳維景灣畔13座
- 上水翠麗花園3座
- 鰂魚涌南豐新邨11座
- 北角城市花園13座
- 長沙灣泓景臺1座
- 東涌逸東一邨享逸樓
- 柴灣高威閣4座
- 掃管笏愛琴海岸1座
- 油塘高翔苑高康閣
- 元朗新時代廣場8座
- 青衣綠悠雅苑2座
- 將軍澳峻瀅7座
- 馬鞍山雅濤居1座
- 油塘油美苑灝美閣
- 馬鞍山福安花園2座
- 大圍隆亨邨善心樓
- 屯門悅湖山莊3座
- 屯門兆山苑椰景閣、楊景閣及楗景閣
當局表示，2022年8月10日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。