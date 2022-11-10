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2022-11-10 18:44:07

強制檢測｜43住宅上榜　涉藍澄灣、海濱南岸、城市花園 (附名單)

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藍澄灣有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

藍澄灣有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

政府今日(11月10日)發出強制檢測公告，把43個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月11日或11月12日接受檢測。

曾於11月4日至11月10日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 將軍澳怡心園4座
  • 深水埗富昌邨富誠樓
  • 牛池灣坪石邨藍石樓
  • 大埔廣福邨廣崇樓
  • 深井海韻花園1座
  • 黃大仙天馬苑駿康閣
  • 屯門山景邨景樂樓
  • 紅磡海濱南岸1座
  • 大埔天鑽7座
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍和樓
  • 鰂魚涌太古城龍山閣
  • 粉嶺帝庭軒1座
  • 九龍城啟德1號(II)大廈3座
  • 筲箕灣東旭苑東景閣
  • 將軍澳安寧花園6座
  • 沙田水泉澳邨茂泉樓
  • 東涌富東邨東馬樓
  • 藍田德田邨德義樓
  • 屯門龍門居15座
  • 將軍澳峻瀅II第3座
  • 新蒲崗采頤花園5座
  • 觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座
  • 上水御皇庭2座
  • 青衣藍澄灣3座
  • 大角咀港灣豪庭5座
  • 將軍澳維景灣畔13座
  • 上水翠麗花園3座
  • 鰂魚涌南豐新邨11座
  • 北角城市花園13座
  • 長沙灣泓景臺1座
  • 東涌逸東一邨享逸樓
  • 柴灣高威閣4座
  • 掃管笏愛琴海岸1座
  • 油塘高翔苑高康閣
  • 元朗新時代廣場8座
  • 青衣綠悠雅苑2座
  • 將軍澳峻瀅7座
  • 馬鞍山雅濤居1座
  • 油塘油美苑灝美閣
  • 馬鞍山福安花園2座
  • 大圍隆亨邨善心樓
  • 屯門悅湖山莊3座
  • 屯門兆山苑椰景閣、楊景閣及楗景閣

當局表示，2022年8月10日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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