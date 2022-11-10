強制檢測｜43住宅上榜　涉藍澄灣、海濱南岸、城市花園 (附名單)

政府今日(11月10日)發出強制檢測公告，把43個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月11日或11月12日接受檢測。

曾於11月4日至11月10日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

將軍澳怡心園4座

深水埗富昌邨富誠樓

牛池灣坪石邨藍石樓

大埔廣福邨廣崇樓

深井海韻花園1座

黃大仙天馬苑駿康閣

屯門山景邨景樂樓

紅磡海濱南岸1座

大埔天鑽7座

黃大仙黃大仙下二邨龍和樓

鰂魚涌太古城龍山閣

粉嶺帝庭軒1座

九龍城啟德1號(II)大廈3座

筲箕灣東旭苑東景閣

將軍澳安寧花園6座

沙田水泉澳邨茂泉樓

東涌富東邨東馬樓

藍田德田邨德義樓

屯門龍門居15座

將軍澳峻瀅II第3座

新蒲崗采頤花園5座

觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座

上水御皇庭2座

青衣藍澄灣3座

大角咀港灣豪庭5座

將軍澳維景灣畔13座

上水翠麗花園3座

鰂魚涌南豐新邨11座

北角城市花園13座

長沙灣泓景臺1座

東涌逸東一邨享逸樓

柴灣高威閣4座

掃管笏愛琴海岸1座

油塘高翔苑高康閣

元朗新時代廣場8座

青衣綠悠雅苑2座

將軍澳峻瀅7座

馬鞍山雅濤居1座

油塘油美苑灝美閣

馬鞍山福安花園2座

大圍隆亨邨善心樓

屯門悅湖山莊3座

屯門兆山苑椰景閣、楊景閣及楗景閣

當局表示，2022年8月10日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。