強制檢測｜39住宅上榜　涉翠麗花園、牛頭角下邨、維也納花園 (附名單)

政府今日(11月13日)發出強制檢測公告，把39個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月14日或11月15日接受檢測。
曾於11月7日至11月13日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
- 大埔富善邨善雅樓
- 東涌裕東苑喜東閣
- 大埔運頭塘邨運來樓
- 天水圍天悅邨悅泰樓
- 柴灣藍灣半島2座
- 何文田愛民邨德民樓
- 屯門兆康苑兆樂閣
- 牛池灣彩虹邨金漢樓
- 尖沙咀擎天半島3座
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
- 將軍澳都會駅2座
- 屯門澤豐花園澤泰樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴月樓
- 北角英皇道26-36號興漢大廈
- 鰂魚涌太古城青松閣
- 觀塘翠屏(北)邨翠楠樓低座
- 上水翠麗花園2座
- 馬鞍山錦禧苑錦欣閣
- 筲箕灣東欣苑榮欣閣
- 將軍澳蔚藍灣畔3座
- 長沙灣海麗邨海慧樓
- 黃大仙黃大仙下二邨龍智樓
- 大埔新峰花園25座
- 沙田河畔花園E座
- 大埔富善花園2座
- 九龍灣麗晶花園12座
- 藍田滙景花園11座
- 青衣偉景花園4座
- 荃灣海濱花園海觀閣
- 天水圍天盛苑盛麗閣
- 將軍澳將軍澳中心7座
- 堅尼地城士美菲路83號時美閣
- 大埔新峰花園29座
- 粉嶺維也納花園2座
- 紅磡陽光廣場2座
- 葵涌石籬二邨石福樓
- 屯門兆禧苑雅禧閣
- 鴨脷洲利東邨東安樓
當局表示，2022年8月13日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。