廿歲少女患罕見惡性腦瘤 病房辦婚禮成7日夫婦

正值大好年華的兩名廿歲少女，3年前相繼確診罕見的惡性腦腫瘤膠質母細胞瘤，生命最多只能維持一年。主診醫生及後靈機一觸，與醫務社工安排兩組病人和家屬認識，成功讓她們以同路人身份互相支持，以及完成兩女最後心願。其中，少女Ivy的男朋友更不惜一切，要與她結成夫婦，最終兩人在廣華醫院成功舉辦簡單而意義重大的婚禮。
人生本來沒有交集的大學生Ivy和Ceci，在青春洋溢的20歲階段，腦幹突然長出一顆約3厘米、平均約十萬人只有一人患上的膠質母細胞瘤，而存活率僅約2%。她們在2019年經過一系列化療和電療後，病況一度好轉、腫瘤縮小，更可行動自如與家人外遊。可是好景不常，兩人腫瘤翌年突然復發，最後更半邊身麻痹、要坐輪椅等。
醫生牽兩家庭盼互相扶持
兩人的主診醫生、廣華醫院神經外科專科副顧問醫生胡日明指，過去7年全港僅約30宗病例，以目前醫學技術無法治愈該病症，坦言當時看見兩女的家人陷入情緒漩渦、感無助，他思考如何幫助包括減輕家屬情緒壓力，並突然想到既然要兩個家庭獨自承受，倒不如讓他們互相扶持。他遂在該院助理社會工作主任，即醫務社工的蔡珊珊協助下撮合雙方，「冇嘢緊要過同路人經歷過嘅事情。」
Ivy母親傅女士和Ceci母親曾女士形容，大家儼如一家人般互相分享資訊和心情，直言雙方互相幫助好重要，「一個人行就好艱難。」不時感激胡日明和蔡珊珊等。傅女士提到，Ivy的男友當時也僅23歲，當他提出二人婚事時，她亦反對，但最終被男方跪下的請求打動，「我自己(最初)係唔願意，覺得害咗個男仔。」她指，兩人的婚禮在醫院一間加護病房舉行，由胡日明兼任婚禮統籌，當時已惡化至四肢癱瘓的Ivy，雖只能眨眼和用口型表達「我願意」，但形容兩人攜手走過的7日婚姻是「圓滿、短暫，但幸福」。
曾女士則坦言，起初並沒有如實向女兒交代實情，每日只是著她不要去想結果如何，「瞓醒就賺多一日啦，等佢用正面心態舒服啲。」女兒離世前最後一段時間，更如常為一名小朋友補習，以及把握時間學彈琴。
兩女藥物助延續第三人生命
此罕見病暫無法根治，但外國有新藥物治療。兩名母親在分享時，兩個家庭在2019年底，先後遠赴德國買標靶藥。胡日明感嘆藥物來得太遲，腫瘤復發後兩人短期內已離世，又感謝兩個家庭把剩下的標靶藥，大愛地捐予約半年後出現的31歲確診女病人。他指出，奇蹟地見到受助病人服藥後竟成功令腫瘤消失，並能如常生活至今，「可見因兩人母親捐出嘅藥，就可有生命延續」、「至今近3年都係愛嘅延續。」
胡日明解釋，膠質母細胞瘤最恐怖之處是不能預防和及早發現，至發現時多已屬第四級且不能剷除細胞，病人主要小於40歲。他又稱，Ivy起初病徵只是不停嘔吐，但之後會惡化至半邊身和四肢癱瘓等，最終會呼吸困難和因肺炎離世。獲得2022年醫管局優秀青年獎的蔡珊珊稱，兩母前年礙於防疫政策而不能親身探訪，她每日都有轉告兩女情況，又稱自己角色就像溝通橋樑，將醫護同病人緊緊連繫，「希望俾啲鼓勵同心理支援佢哋。」
兩名母親現已走出傷痛，可坦然面對女兒的離開，曾女士形容女兒「只係去好遠好遠嘅地方，自由自在，鍾意去邊就去邊。」傅女士笑言女兒雖已離世，「但好似多咗個仔，佢都好好。」她們更成立「香港惡性腦腫瘤病人互助小組」，盼讓日後的患者和家屬找到「同路人」，互相扶持。