廉署起訴機管局前工程師 涉用虛假「三跑」消防局地盤監督紀錄

香港機場管理局一名前工程師，涉嫌在地盤監督紀錄虛報為「三跑道系統項目」機場東消防局檢查土釀樣本及現場測試，並使用有關紀錄誤導機管局及其消防設施設計顧問，今日(11月14日)被廉政公署落案起訴違反《防止賄賂條例》。

被告張樂安(40歲)，為機管局前高級項目工程師，被控13項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。他已獲廉署准予保釋，以待星期三(11月16日)在西九龍裁判法院答辯。



廉署指，案發時機管局委聘艾奕康顧問有限公司為項目顧問，為「三跑道系統項目」提供消防設施設計及顧問服務。被告為機管局時任高級項目工程師，負責管理該顧問服務。由於人手短缺，被告於2020年8月底至12月中被指派為艾奕康的適任技術人員，監督「三跑道系統項目」機場東消防局地基設計的現場土地勘測工程。進行勘測工程時，被告須全程在現場監督，及須填報地盤監督紀錄，有關紀錄會存放在地盤供屋宇署、機管局及註冊岩土工程師檢查。



被告涉嫌在2020年11月至12月，使用13份載有虛假陳述的地盤監督紀錄以誤導機管局及艾奕康。有關紀錄疑虛假顯示，被告於同年9月至12月期間多個日子，執行特定任務並檢查抽取土壤樣本及現場測試。



廉署表示，早前接獲貪污投訴遂展開調查，調查發現被告在上述日子因懸掛八號風球，或休假或外出參加會議，而並沒有執行監督職務，確保樣本抽取及測試工作正確進行，以收集數據製作土地勘測報告籌劃興建地基計劃。



根據《防止賄賂條例》第9(3)條，代理人意圖欺騙其主事人而使用載有虛假陳述的文件，會觸犯該法例。代理人可指僱員，而其僱主則為主事人。

