居屋2022｜新一期居屋揀樓　北角驥華苑海景「樓王」半小時內即售出

房委會「居屋2022」今(15日)開始揀樓，早上數十名首輪揀樓人士，按時段到房委會樂富客務中心排隊選購心水單位。今期售價最貴的北角驥華苑向海高層單位，在開售後20分鐘迅速被選中。大多數揀樓的準買家都表示，心儀地理位置便利的啟德啟欣苑大單位。有人計劃選購啟欣苑B座最大單位，因座向、鄰近社區設施及交通配套都合心意。亦有準業主指，現時樓市持續下跌，居屋亦應相應下調定價。

售價介乎124萬至531萬元

今期7個項目共提供近9,000個單位，以市價五一折出售，售價由約124萬元至531萬元，項目包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑。

屬於近年罕見的港島海景新盤北角驥華苑，為今期最為人關注的新居屋樓王。根據價單，該屋苑最貴樓王單位位於32樓7室 ，實用面積457方呎，售價為530.95萬元，平均呎價11,618元。

值得關注的是，今次亦銷售上期共15個重售單位，分別屬火炭彩禾苑及粉嶺山麗苑，由於今次折扣較多，故此重售單位亦變相減價，當中折讓最多的單位為彩禾苑32樓6室，最新售價為345.38萬元，較首次開售價少42.89萬元。而山麗苑B座10室12室，原售225.1萬元，最新僅售201.63萬元，折讓逾23萬港元，平均呎價低至4,501元。