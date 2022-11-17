專家：幼兒語言發展 父母陪伴最重要 在職家長表示放工佢哋都瞓咗 可以點做? 要記住Edutainment教育法則

作為父母的你，總會想過每晚與子女說bedtime story，享受親子時光。但現實是不少忙碌的在職父母下班回到家中，孩子往往都熟睡了。原來錯失與孩子的互動時間，對他們的語言發展影響深遠。曾任香港大學言語及聽覺科學系榮譽助理教授、現為香港言語及吞嚥治療中心顧問的言語治療師秦蓁博士表示：「小朋友的語言發展是有傾有講，沒有人跟他說話和互動，孩子是不能學會說話的，因此父母的陪伴是小朋友語言發展中最重要的一環。」
在職家長與小朋友的相處時間少在所難免，但只要略花心思，用簡單的方法亦可將有限的親子時間質素提高，幫助小朋友的語言發展。
Edutainment教育法 提起孩子學習興趣
歐美推崇Edutainment即教育（Education）+ 玩樂（Entertainment），以寓學習於玩樂的教育方式，讓小朋友享受娛樂過程，同時學習到知識。秦博士指：「如果學習的內容和過程都十分沉悶，孩子自然沒有心機學習。當一邊學習同時亦能享受娛樂，營造開心愉快學習的過程，會有助提升學習興趣。」Edutainment的好處是可以讓小朋友一邊學習一邊玩，透過這個過程他們不會感覺到被逼學習。現時不少學校都主張開心愉快學習模式課堂，市面上亦不難找到Edutainment的學習工具，父母陪伴時可透過互動的遊戲，與孩子玩玩具、說故事，從而觀察孩子的反應，在學玩的過程作出相對應的配合，更能鞏固小朋友學習到的知識。
講故事加強聽覺學習 提升想像力和創造力
想孩子語言發展上事半功倍，秦博士建議，父母可以先了解孩子屬於哪一種學習模式，從而發掘他們的長處，並於親子時間以孩子合適的方法互動。有些小朋友是視覺型，用很多視像學習；有些屬聽覺型，很依賴聽覺去學習；亦有些屬聽覺和視覺混合型學習模式。哈佛大學的閱讀專家指出，幼童若聽覺理解程度強，往往超越他們在視覺上的閱讀能力，因此小朋友聽故事，有助他們在閱讀能力上打好基礎。
秦蓁博士分享她的經歷：「我有三個小朋友，其中一個起初說話不是很好，但聽力很靈敏，跟他說不同的故事，他都記得很清楚，我便發現原來他較依賴聽力去學習。他小時候起我便透過跟他說故事，鼓勵以模仿的方式將故事重新說出來，訓練他的語言發展；這亦培養出他的想像力和創作力，他會憑空想像出很多古靈精怪的東西，非常有創意。他現在上小學，我發覺他比起另外兩個孩子，在作文方面的創意空間更廣闊。」
每日15分鐘 培養小朋友說話自信
秦蓁博士認為，在職家長放工可能會較少時間陪小朋友，但其實都是事在人為。「只需每天花15至20分鐘，與小朋友談天、說故事、玩玩具或互動遊戲，他們就會很期待與父母談天，從而培養到說話自信。不一定要外出玩耍，因為互動才是最重要的，在家玩玩具也能造就契機幫助小朋友語言發展。」秦博士亦特別指出，父母在與孩子玩遊戲時，亦要注意不要有太多負面評語，如「說話一舊舊，都不知你在說甚麼！」，以免打擊他們說話的自信。「很多父母也會犯一個通病，就是一邊玩電話電腦一邊聽小朋友說話，會令他們沒有動力跟父母說話，更莫談培養自信。父母應用心聆聽，亦要給正面反應，切忌『hea答』。」
她亦提到，如小朋友說話沒有自信，入學後會影響學習。除了上學不敢回答老師問題，也易給人的害羞、膽小的感覺，造成負面影響，亦會窒礙他們建立社交能力，長遠或會增加患情緒病的風險。
Edutainment玩具 提高英語聆聽能力及說話技巧
假如父母沒有時間，亦可善用市面流行的互動型音響玩具幫手，可播放故事、音樂或歌曲之餘，亦可讓小朋友與父母錄下親子創作故事，讓他們可以自己重覆播放收聽，有助小朋友提升「想像力」和「創造力」，亦能作語言訓練活動，幫助他們學習不同的知識和詞彙，寓學習於玩樂，達到「Edutainment」的目的。「互動型音響玩具」tonies獲多個世界教育獎項認可，以一系列有趣而又多元化的英文內容為主，小朋友在聆聽故事或歌曲時，可從中訓練語言能力，提高英語聆聽能力及說話技巧。此外，由人手繪色的卡通人物亦能吸引小朋友的注意力，每隻都能啟動其所屬的故事和音樂，較容易吸引孩子，讓他們玩樂同時啟發想像力。