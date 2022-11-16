將軍澳「三合一」跨灣連接路 風速達40公里 封閉行人路及單車徑

連接將軍澳和東九龍的將藍隧道及全港首條結合車道、單車徑和行人路的將軍澳跨灣連接路將於下月11日早上8時正式通車。當局估計早上繁忙時段，經新路往來日出康城及觀塘市中心，比行將軍澳隧道最多可以快20分鐘，預計可分流到將軍澳隧道三至四成車流量。九巴和新巴亦會在12月12日起新增5條巴士路線，於周一至五早晚繁忙時間提供服務，來往油尖旺、荃灣西及大埔等地。



將軍澳跨灣連接路和將藍隧道小資料

○長度─連接路長1.8公里；將藍隧道雙線雙程的主隧道全長2.2公里

連接地點

○連接路─將藍隧道及日出康城旁的環保大道

○隧道─西面會連接觀塘茶果嶺道、東區海底隧道，以及正在建造的T2主幹路和茶果嶺隧道；東面連接將軍澳寶順路及將軍澳跨灣連接路