學會料聖誕節前開打 二價疫苗最快月底到港

本港截至昨日有569萬人已接種3劑新冠疫苗，佔12歲或以上人口81.8%，當中逾232萬人已接種超過半年。香港醫院藥劑師學會向復星醫藥查詢後，獲悉復必泰二價疫苗最快本月底到港，預料市民聖誕節前便可接種。

本報向衛生署查詢二價疫苗抵港時間時，獲口頭回覆未有更新。藥劑師學會會長崔俊明建議，已打3針初代疫苗的成年人，應在第三針最少兩個月後接種二價疫苗，而滿12歲市民可選擇二價疫苗為第三針。

學會引述臨床研究數據指，接種一劑復必泰二價疫苗一個月後，18至55歲人士對Omicron BA.4或BA.5的中和抗體水平，是現有初代新冠疫苗第三針的9.5倍，而55歲以上接種二價疫苗的人士，抗體更高達13.2倍。崔俊明又建議，政府應盡快引入二價科興新冠疫苗，以提供多種選擇。