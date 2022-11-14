孔繁毅料明夏可解防疫限制 許樹昌稱短期內仍要戴口罩

港人在「口罩令」下度過兩個寒冬，中大呼吸系統科講座教授的許樹昌認為，市民如在冬季不戴口罩，過去兩年多未有流行的呼吸道病毒便有機會爆發，故港人短期內仍須戴口罩。他建議要在冬季和接種第二代疫苗後，再考慮放寬室外「口罩令」，但強調在人多擠逼和公共交通工具內，續須佩戴口罩。他又稱，港大病毒即時有效繁殖率近日低於1，加上疫苗接種率不斷提升，相信疫情再爆發機會微。

政府本周再放寬社交距離措施，但當局明言「口罩令」等最後一道防線，短期內不會解除。政府專家顧問許樹昌憂慮，本港今年冬季會爆發流感，建議在冬季和接種第二代新冠疫苗後，才可考慮戶外毋須戴口罩。另一政府專家顧問孔繁毅估計，未來的確診數字會減少，料明年夏季可取消入境防疫限制、社交距離措施和「口罩令」等，但冬季或要重新戴口罩和補打新冠及流感加強劑。

七欖未致疫情反彈 盧寵茂：與「0+0」無關係

港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅在一個電視節目稱，據港大推斷本港近七成人口曾感染新冠肺炎，另有八成人已完成接種新冠疫苗，相信未來確診數字會持續下降。他又認為，已打三針的市民毋須急於打第四針，或可等待接種第二代疫苗。他預料，本港明年夏季可全面復常，撤銷各項防疫限制，只需要在冬季補打新冠和流感的疫苗加強劑。

孔繁毅在一個報章專訪提到，市民往後冬季也應佩戴口罩外出，但毋須以法例強制執行。他又稱，要求入境人士接受多次核酸檢測，仍無阻各種變異病毒株在港傳播，認為科學而言應毋須再做入境監察，反而應針對本地個案的病毒株走勢。

許樹昌昨則建議，可減少入境人士核酸檢測次數，但不可完全取消以便監察有否新變異病毒株流入本港。醫務衛生局長盧寵茂稱，快速測試的準確性始終較核酸檢測相對低一點，又引述數據指同時在機場接受兩種檢測並確診的旅客當中，只有約兩成人的快測同樣呈陽性，現階段核酸檢測要求會維持。

本港昨增6,575宗確診，屬9月中以來新高，輸入個案有467宗。許樹昌稱，香港舉辦國際七人欖球賽後疫情未見反彈，反映有條件舉辦不同大型活動。盧寵茂表示，七欖與放寬至「0+0」沒有關係，又指現時入境旅客人數已經上升，重申港府在適當時候會調整入境防疫政策。他又說，內地改為「5+3」隔離安排對中港兩地人民來往應有正面影響，正為港人爭取更多深圳檢疫酒店名額。