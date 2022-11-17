城市大學農場開幕 24乳牛進駐 港產牛奶明年校內供應

香港城市大學近期迎來一批來自澳洲的「新教職員」娟姍牛，牠們的教室亦並非傳統課室，而是於昨(16日)正式啟用位於大埔林村的城市大學農場。場內有24隻於9月由澳洲運抵的乳牛，供城大獸醫系學生學習畜牧、農場管理以及照顧乳牛的方法；未來生產的本地牛奶，將在校內銷售。

獸醫系6年制課程，當中農場管理為必修科，該系學生在首兩個學年便要在農場學習，包括了解乳牛的行為習慣和基本照顧方法；第三學年起便會學習與牛相關的疾病和臨床治療。城大賽馬會動物醫學及生命科學院農場經理Eryl Done指出，農場的設計主要以教學為主，牛欄內空間較大，容許多名學生近距離接觸乳牛，檢查和觀察牛隻健康，應如何診斷疾病等。

除照顧牛牛外，學生亦須在農場內學習操作不同儀器，了解農場實際運作，包括擠取牛奶機、協助修剪乳牛趾甲等。如當要擠牛奶時，乳牛會被引領至「奶廳」，以半自動化儀器擠牛奶，之後便會用冷凍器將牛奶冷藏，再送到其他地方消毒，並以奶缸儲存，他指，學生可從中學習生產牛奶產品和食物安全知識。

農場佔地一公頃，飼養24隻娟姍牛，為讓牠們「住得舒適」，牛欄設多把大風扇將溫度維持在攝氏25度。目前24隻母牛均全部懷有身孕，預產期在明年1月，誕下小牛後將開始有牛奶。他指，農場以教學為目的，所產出乳製品屬副產品，暫預計每日可生產約500公升牛奶，亦會製成雪糕，為免浪費，牛奶和雪糕會在校內出售。因為進入農場的衛生要求高，城大農場不會開放予公眾參觀。但農場會嘗試與本地學校或團體合作，讓更多學生參觀和認識與牛相關的知識。