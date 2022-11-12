器官捐贈日｜上半年僅49宗捐贈　醫管局籲捐贈者盡早向家人交代

今日(11月12日)是一年一度的器官捐贈日，中央器官捐贈登記名冊截至上周五(4日)，登記人數只有353,530人，僅佔全港人口5%。醫管局器官捐贈聯絡主任龐美蘭稱，近10年已經很少聽到公眾仍然保存「留全屍」的概念，市民尤其年輕一代對器官捐贈已有一定認識和取向，但卻沒有將意願告知家人，萬一意外離世亦難以遵從其意向。她呼籲社會大眾除登記成為器官捐贈者，亦緊記先把意願告知家人。

疫情無阻器官配對移植

港府2016年把每年11月的第二個星期六，定為器官捐贈日。據醫管局數據，今年首6個月只有49宗器官捐贈個案，較去年全年147宗捐贈個案有一定差距，惟同期卻高達2,554名病人等候器官移植。醫管局腎臟配對捐贈計劃工作小組主席馮加信說，器官移植屬緊急服務，在新型肺炎疫情高峰期醫管局亦有為受者配對、進行移植手術等，故疫情對器官捐贈的影響並不大。