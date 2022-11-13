南丫島北角碼頭明啟用 增Wi-Fi 飲水機 充電設施(多圖)

政府於2017年推出改善碼頭計劃，揀選共23個公共碼頭，分兩階段推展改善工程，當中新南丫島北角碼頭今日啟用，為計劃下首個完成的項目。發展局長甯漢豪指，下22個碼頭工程中，7個正在施工，2個預計年底展開工程；另外2個正做詳細設計，其餘大部分正進行可行研究，預計相關工程於2024年起陸續完成。

南丫島北角碼頭主要服務前往前位處南丫島北角舊村和北角新村的村民、旅遊人士等，有1條往來香港仔及榕樹灣的渡輪服務作中途站，每日約有20班次船隻。土拓署工程師(改善碼頭工程組)羅梓馨介紹說，新碼頭提供兩個更長的靠泊位，可讓渡輪側靠泊岸；靠泊位亦設有減浪板，提升靠泊船隻的穩定性，讓乘客上落時更安全和方便。

他又說，按以往建造碼頭的方法，近水的構件需要在現場澆灌混凝土，有關工序只可在合適的潮汐間進行，這不但增加施工時間，亦為工人帶來安全風險。新碼頭的工程更廣泛地應用混凝土預製件，可減低潮汐對工程進度的影響，更保障工人安全和確保工程質量。