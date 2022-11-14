八鄉少訊推逃脫密室活動 解密型警灌輸防罪滅罪

向來受學校和青少年團體歡迎的八鄉少年警訊中心，設有多個多元化活動及歷奇訓練。除為人所熟知室外的鋼纜飛索和高空繩網陣，警隊開拓新活動「解密型警」，為全港唯一以香港警察故事為概念的實體密室解密活動，警隊冀參加者透過逼真「犯罪現場」，再親身破案，加深了解防罪滅罪資訊。有參加者表示，遊戲情景逼真，令人投入思考社會議題。

「解密型警」有4大主題密室，宣揚不同的教育訊息，分別為有關防騙和保護個人資料的「家傳之寶」、禁毒的「救參行動」、反對校園欺凌的「謎失學校」及網絡資訊保安和反對網絡沉迷「危險任務」。參加者可穿著特制警察制服及分4至8人一組，限時25分鐘了解案情和尋找線索，逐一解謎和完成任務，最後解開門鎖，逃出密室。警方公共關係部社區關係課警司方可盈指，八鄉少訊中心的戶外活動較出名，亦希望發展有特色的室內活動。而4大主題針對現時青少年的高危活動，參考自真實案例和警隊臨床心理學家的意見，希望透過遊戲向青少年灌輸防罪滅罪訊息。

早前各區的少年警訊會員率先試玩，當中以觀塘警區團隊得分最高。隊員之一的譚梓楓表示，試玩的「謎失學校」情景逼真，課室和小賣部的設計令人恍如身處校園，投入思考年輕人在校園欺凌中面對的問題，和如何協助受害者。另一隊員王竣彥則認為，身穿的特警制服又熱又重，令他能體會警察的辛苦。

「解密型警」由中國銀行(香港)贊助，立法會議員暨中銀(香港)總法律顧問簡慧敏說，自己向來關注青年發展，將繼續創造青年發展空間，期望他們未來能回饋社會。