兩私院呈報3宗開錯藥 衛生署要求4周內交報告

中大醫院和仁安醫院在今年第三季，向衛生署呈報3宗涉及錯誤處方藥物的重要風險事件。其中，中大醫院一名醫生於手術前得悉病人的藥物過敏史，但仍錯誤向其處方會導致過敏的麻醉藥。另外，仁安醫院有病人住院期間離開醫院，及後懷疑自殺身亡。衛生署表示，兩間醫院都有個案延遲呈報，違反《私家醫院實務守則》要求，署方現正跟進。
衛生署私營醫療機構規管辦公室公布第三季3宗新增重要風險事件，有兩宗涉及中大醫院。
中大醫院一名45歲男病人7月接受通淚管手術，但該院醫生在已得悉病人過敏史的情況下，仍錯誤處方會導致其過敏的麻醉藥。另一宗事件涉及一名67歲癌症男病人，院方為其注射化療藥物時，錯誤調校輸注機輸藥速度。
中大醫院：病人事後無過敏
中大醫院表示，兩名涉事病人事後均沒有出現過敏反應，毋須使用強心針。餘下一宗重要風險事件，是仁安醫院向有過敏史的29歲女病人，錯誤處方抗生素。
此外，仁安醫院9月亦向衛生署呈報一宗醫療風險警示事件，一名48歲女病人住院期間自行離開醫院，及後懷疑自殺身亡。衛生署審視醫院提交的所有資料後，並無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面，違反《私營醫療機構條例》或《實務守則》。
兩私院已採取改善措施
衛生署表示，在接到私家醫院通報事件後即時跟進，並要求有關醫院4星期內提交調查報告。就兩宗延遲呈報的重要風險事件，衛生署已向有關醫院發出要求通知。署方續指，兩間私家醫院均已採取改善措施，檢討及修訂相關政策及程序，會繼續監察醫院執行改善措施。