兩私院呈報3宗開錯藥 衛生署要求4周內交報告

中大醫院和仁安醫院在今年第三季，向衛生署呈報3宗涉及錯誤處方藥物的重要風險事件。其中，中大醫院一名醫生於手術前得悉病人的藥物過敏史，但仍錯誤向其處方會導致過敏的麻醉藥。另外，仁安醫院有病人住院期間離開醫院，及後懷疑自殺身亡。衛生署表示，兩間醫院都有個案延遲呈報，違反《私家醫院實務守則》要求，署方現正跟進。

衛生署私營醫療機構規管辦公室公布第三季3宗新增重要風險事件，有兩宗涉及中大醫院。

中大醫院一名45歲男病人7月接受通淚管手術，但該院醫生在已得悉病人過敏史的情況下，仍錯誤處方會導致其過敏的麻醉藥。另一宗事件涉及一名67歲癌症男病人，院方為其注射化療藥物時，錯誤調校輸注機輸藥速度。

中大醫院：病人事後無過敏

中大醫院表示，兩名涉事病人事後均沒有出現過敏反應，毋須使用強心針。餘下一宗重要風險事件，是仁安醫院向有過敏史的29歲女病人，錯誤處方抗生素。