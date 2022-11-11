入娛樂場所 公營街市 髮型屋 毋須反掃 持黃碼同受惠 暫不考慮撤「口罩令」

政府再放寬社交距離措施，下周四起市民進入髮型屋、主題樂園和博物館等公眾娛樂場所、公營街市等處所時，毋須再反掃「疫苗通行證」，持「黃碼」抵港人士當日起亦可進入有關處所。同日起，政府轄下露營地點會重開，室外體育處所的觀眾席和馬場室外範圍亦准飲食。剛過去的香港國際七人欖球賽，不少觀眾脫下口罩狂歡，醫務衛生局坦言特殊防疫安排背後涉及很多工作，安排短期內未能放寬至整個社區。 本港月初至今，先後舉辦國際金融領袖投資峰會和七人欖球賽等設特別防疫安排的大型活動，過去一周新冠肺炎疫情數字未有因而急增，繼續在四、五千宗水平徘徊。醫務衛生局副局長李夏茵相信，放寬措施的風險可控，加上醫管局非緊急服務及手術已恢復正常，故有條件放寬社交距離措施。

下周四起被動查核的處所

公共圖書館同改被動查核處所 多種一般不涉及除口罩行為的表列處所，下周四(17日)起將改為被動查核「疫苗通行證」，即不用「反嘟」，包括主題樂園、博物館、戲院和表演場所等公眾娛樂場所，以及髮型屋、遊戲機中心、麻雀館等，同日起安排亦適用於政府轄下街市。相關放寬安排與現時的商場、百貨公司、非政府街市和超級市場看齊，即同時容許持「黃碼」人士進入。不過，場地如容許顧客飲食或除口罩，便仍須反掃顧客的「疫苗通行證」，如主題樂園的食肆。康文署昨回覆本報稱，亦會在適用場所實施有關安排，包括公共圖書館。 李夏茵強調，查核方式放寬後顧客仍須符合新冠疫苗接種要求，形容新安排情況如同帶身份證外出般，即不用主動展示但會應執法人員查核出示。她又稱，政府現階段無意棄用「安心出行」，認為在變異病毒株出現嚴重情況時，仍需要這項風險管控重要工具去查核行蹤。

