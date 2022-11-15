光城者｜涉曾踩線爆竊中學 兩成員否認入屋犯法罪

2021年5月，將軍澳保良局羅氏基金中學疑遭4名「光城者」成員爆竊，其中兩名男生被控入屋犯法及襲擊警務人員共3罪。案件今在區域法院（移師至西九龍裁判法院）開審，19歲被告承認襲警罪，他連同18歲被告則否認入屋犯法罪。案件下午續審。控方由署理高級檢控官勞泳珊代表，辯方代表為大律師藍凱欣等代表，案件由暫委法官梁嘉琪主理。
被告為賴俊羲，19歲及陳政騫，18歲，均報稱為學生。他們同被控於2021年5月5日在將軍澳保良局羅氏基金中學，作為侵入者進入上述建築物，意圖在該處偷竊。賴另被控於同日，在將軍澳寶康路與寶豐路交界的行人隧道，襲擊正在執行職務的警員X。
4名被告曾到中學附近「踩線」
控方開案陳詞提到，涉案4名被告在2021年5月4日曾到羅氏基金中學附近「踩線」及視察周遭環境，其中被告賴俊羲留意到閉路電視的監視，隨即他遮蓋其面部並通知其他人，S01警員亦同時視察他們的一舉一動，到了翌日，4人就攀越該學校的大閘，並作出爆竊行為，警員就立即追截，但他們仍然繼續逃跑，當中被告陳政騫拘捕後有著激烈的掙扎，警方並於同日凌晨在其中兩名被告身上搜出戰術手套、手袖及風褸等物品。
控辯雙方承認的事實指，位於將軍澳陶樂路8號的保良局羅氏基金中學有著2個校園出入口，分別是面向陶樂路汽車出入口和面向寶康路，開放時間為星期一至五早上7點至晚上6點，週末則全力關閉，任何時間出入須與保安員登記資料，非該校學生均不能進入學校。在2021年5月4日晚上至2021年5月5日凌晨期間，學校亦沒有授權任何人能夠進出該校。代號為S01的警員曾在該學校的門口或一帶範圍作觀察。拘捕後，被告賴俊羲在警誡下說出「我想喺學校游水」。
被告賴俊羲承認的案情指，2021年5月5日凌晨3點29分，警員X正在於將軍澳寶康路近怡心園外執行警務人員的職務，期間見到涉案的4位被告奔跑，而4人為X的目標人物，立即跑上前表露警察身份，及以本地話喝令「警察咪走」，他們卻未有理會並繼續沿寶康路向寶豐路跑走，同時X尾隨他們，其中賴突然右轉，到達寶康路近怡心園的行人隧道樓梯，X就在半層平台上再次表明身份及擬制服他，但賴突然轉身面向他，並以其右手擊打X的左邊面部及與他糾纏，隨後賴將X推開，就沿樓梯向上跑回寶康路行人路。最後，事件導致警員X的左邊下唇受傷流血。