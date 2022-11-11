偵破營運釣魚信息中心不法集團 183人失270萬元 8漢落網

手機間中或會收到短訊指有「包裹派送失敗」並附連結，要求確認地址並以信用卡繳付「郵費」，當市民點擊連結，其個人資料或被盜取，成為騙徒「提款機」。警方首次發現及搗破本地營運釣魚信息發放中心的犯罪集團，最少183人被釣魚訊息詐騙，涉及逾270萬元，警方拘捕8名男子。

8名被捕男子(17至44歲)，包括集團主腦及骨幹成員，涉嫌串謀詐騙及販運危險藥物罪，當中2人獲准保釋，其他人則扣留調查。警方在行動中搗破不法集團在旺角、銅鑼灣、筲箕灣、荃灣及葵涌酒店及住宅單位據點，檢獲涉案的「貓池」裝置、3部電腦及25部手提電話，同時檢獲市值約18萬元的氯胺酮，並在主腦身上起回19萬元現金，並在他的電子裝置檢獲60名市民個人資料及500張信用卡資料。

俗稱「太空卡」電話儲值卡已開始實名制，騙徒改透過非法得來的個人資料向電訊公司申請超過300電話卡，再將數十張SIM電話卡放入俗稱「貓池」裝置的電話數據機，短時間內發放超過100萬個釣魚訊息。調查發現，有電話卡在3小時內，便發出了逾7,000個短訊，漁翁撒網式尋找受害人。