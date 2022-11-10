修例風波｜2男1女被裁定金鐘暴動罪成 還押至12月1日判刑

網民於2019年9月29日發起「全球反極權遊行」，金鐘爆發警民衝突，共96人被控暴動，及被分拆多宗案件處理。其中9名涉案而被控暴動的男女早前於區域法院審訊，當中6人在開審前認罪。餘下3人不認罪，經審訊後，法官陳廣池今日（10日）裁定3人暴動罪罪名成立，下令還押至12月1日判刑，期間為3人索取背景報告。法官陳廣池裁決指不接納眾有自辯2名被告的解釋，認為2人是透過身處現場，去鼓勵他人及壯大聲勢。至於沒有作供的被告，法官在辨別衣着裝備後，認為他有佩戴全副武裝參與暴動。

3名不認罪被告為何家洛（28歲）、黃韻思（女，38歲）及何普光（26歲），3人同被控於2019年9月29日，在金鐘政府總部外一帶參與暴動。控方案情指，在當日有大量示威者聚集於銅鑼灣崇光百貨外，並遊行往政總外一帶，警方雖多次警告示威散去但不果。及後，有數百名示威者於政總外的夏慤道堵路，並與警方對峙。控方指最遲於當日下午4時許，政總外便發生暴動，有示威者向政總投擲汽油彈及磚頭等硬物，亦有人以巨型橡筋充當投射器向政總擲物。據片段拍攝到，約500名示威者不肯散去。3名被告當日在政總一帶被捕，而警員嘗試制服何普光時，他用雙手向警員頭部揮拳。